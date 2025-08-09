「出庫できなくなる可能性がございます」愛媛がホームゲーム開催日の駐車場について注意事項を発信
愛媛FCは7日、クラブ公式サイトでホームゲーム開催日の駐車場に関する注意事項を発信した。
愛媛は「クラブからの特別な案内がない限り、スタジアム周辺施設の駐車場をご利用いただくことはできません」とし、「えひめこどもの城、愛媛県立生涯学習センター、ひめぎんグラウンドなどの駐車場へ無断で駐車されますと、各施設にご迷惑をおかけすることになりますので、ご遠慮くださいますようお願いいたします」と協力を呼びかけている。
続けて「クラブからの特別な案内がないにもかかわらず周辺施設に駐車された場合、各施設の閉門時間に合わせて施錠され、出庫できなくなる可能性がございますので、十分にご注意ください」とし、「引き続き、愛媛FCへの温かいご声援をよろしくお願い申し上げます」と述べた。
愛媛はJ2第24節終了時点で2勝10分12敗(勝ち点16)の20位。第25節は10日に行われ、本拠地のニンジニアスタジアムでサガン鳥栖と対戦する。
