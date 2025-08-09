ヤヒロ（渡辺翔太）が恐る恐る開けた扉の向こうでは何が!?『事故物件ゾク 恐い間取り』より怖すぎる2軒目旅館シーン公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SNSでは「旅館のシーン怖すぎて目細めて見てた」「旅館のシーンは他と別の怖さもあった」と大反響！

渡辺翔太（Snow Man）主演映画『事故物件ゾク 恐い間取り』から、怖すぎると話題の2軒目旅館シーンの動画と場面写真が公開された。

大浴場で幽霊と遭遇したヤヒロ（渡辺）が慌てて客室に戻ると、天井からドン！ ドン！ と不快な音が鳴り響く。幽霊と遭遇したばかりで恐怖に震えながらも音の正体を確かめるため、スマホライト片手に2階へと歩を進めるヤヒロ。

だんだんと音が大きくなり、ついに音の鳴る部屋を発見したヤヒロが恐る恐る開けた扉の向こうではなんと…。

SNSでは「旅館のシーン怖すぎて目細めて見てた」「旅館のシーンは他と別の怖さもあった」「旅館がいちばんぞっとした」「真実がわかったときに恐いよりも切なくなった」「旅館のお話は切なさがまとわりついてきてやるせなかった」など、恐怖と哀愁を感じさせる感想がゾクゾクと上がっている。

恐怖いっぱいの2軒目“いわくつきの古い旅館”、その全貌はぜひ劇場で確かめよう。映画『事故物件ゾク 恐い間取り』は、大ヒット上映中。

映画情報

『事故物件ゾク 恐い間取り』

大ヒット上映中

監督：中田秀夫

原作：松原タニシ『事故物件怪談 恐い間取り』シリーズ（二見書房刊）

出演：渡辺翔太（Snow Man）畑芽育 他

企画・配給：松竹

(C)2025「事故物件ゾク 恐い間取り」製作委員会

映画『事故物件ゾク 恐い間取り』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/jikobukken-movie/