石破茂首相が８日、自身のＸ（ツイッター）に同日に自民党本部で行われた両院議員総会の写真をアップした。４時間半に渡って石破おろしの声があがって炎上した７月２９日の両院議員懇談会の写真をアップして「鋼のメンタル」と評されたのに続く投稿。

今回は１時間ほど議員から意見を受けた後に、事実上のリコールとなる前倒しでの総裁選が議題となり、実施のためには議員と都道府県連の過半数の賛同が必要となるため、総裁選管理委員会に委ねることが決まった。

石破首相は続投姿勢を崩さず。

石破おろしの声も強いとされるが、ただし、石破首相がＸ投稿した、首相が両院議員総会で冒頭発言している場面を上方から撮影された写真では、会場の約７割が空席、特に前方はほとんどが空席に見える。党本部のホールは広いとされ、開始時に遅れた議員も多かったのか。

「随分ガラガラじゃん笑 かわいそー 鬼滅の映画の方が１００倍席埋まってるわｗｗ」「ガラガラやん」「ガラガラなのか・・・？それともこれで全員集合？」「参加者まばらじゃん。すかすかじゃん」「この人数が数年後の自民党の姿やね」「スカスカの会場で最前列座る人って 意欲的ない人もチラホラいますねぇ」「総会？どこが？ガラガラに見えますが…」「スッカスカですね」「やる気あんのか」「ガラガラですけど皆さん盆踊りか何か？」と突っ込む投稿が相次いでいる。