DeNA¡¢¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬Áê¼¡¤°¡¡ÅÄÈø»á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ü DeNA 2 ¡Ý 12 µð¿Í ¡û
¡ã17²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤¬¡¢DeNA¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï½é²ó¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¡¦µþÅÄÍÛÂÀ¤Î°Á÷µå¡£4²ó¤Ë»³粼°Ë¿¥¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤ò¥µ¡¼¥É¡¦µÜºêÉÒÏº¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥ß¥¹¤¬¼ºÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï¡¢4²ó¤ÎµÜºê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Þ¤¹¤Í¡£¥µ¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡ÖËÍ¤é²£ÉÍ»þÂå¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¦¤ÈÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º»þÂå¤Îº¢¤«¤é¾®µ»¡¢¾®¤µ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬µîÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥í¡¼¥¹¥³¥¢¥²¡¼¥à¤ò¾å¼ê¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¥¨¥é¡¼¤òÁ´Á³¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï¡¢1¡Ý12¤Î8²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç¼ãÎÓ³Ú¿Í¤Î»°¥´¥í¤Ç¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿DeNA¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¨¥é¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎµÜºê¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤Í¡£Êá¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¤ÈÅê¤²¤ì¤Ð¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤Ã¤Á¤ê°®¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë