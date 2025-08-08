この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「なぜ日本は麻薬フェンタニルの密輸拠点になったのか？」と題した動画を公開し、危険薬物「フェンタニル」を巡る国際的な密輸ネットワークの中で、日本が「中継拠点」として利用されている実態について解説した。



動画では、フェンタニルが北米を中心に蔓延し、年間10万人以上が死亡するなど「戦争さえも上回る」被害をもたらしている現状を説明。本来は医療用の鎮痛剤として開発されたものの、犯罪組織によって非合法に製造されたことで、極めて致死性の高い薬物として社会問題化している背景を解説した。



すあし社長は、この問題の背景には国際犯罪組織の巧妙な密輸手口があると指摘。製造国から消費国への直接輸送に対する規制が強化されたことを受け、原料となる「前駆化学物質」を一度別の国を経由させてから最終目的地に送る手口が生まれたという。その中で、日本が「中継拠点」に選ばれた理由として、「日本の圧倒的な物流能力」と「国際的な信頼性の高さ」を挙げた。日本の税関の厳しさを逆手に取り、「日本から発送された“クリーンな貨物”」と見せかけることで、最終目的地の税関検査を通過しやすくする狙いがあると分析している。



さらに、日本は単なる通過点ではなく、密輸ネットワークの「指令系統」の一部として機能していた可能性にも言及。過去の摘発事例では、日本国内の拠点から薬物や原料の配送指示、資金管理が行われていたことが明らかになっており、これは「日本の法制度や社会が、犯罪組織にとって活動しやすい環境」を提供してしまっていることを示唆しているとの見方を示した。



また、この問題は単なる薬物犯罪に留まらず、米中間の地政学的な駆け引きの道具として利用されている側面も解説。中国がフェンタニル原料の流出を「意図的に不作為」のまま放置することで、米国社会を内部から混乱させる「超限戦」の一環ではないかという専門家の分析も紹介し、この問題が国際政治や安全保障にも関わる「複合的な危機」であるとまとめた。



