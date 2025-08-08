「企画段階でも名前を挙げない」フワちゃん　関係者が語る「テレビから干され続ける」本当の理由

《おまえは偉くない》《予選敗退でーす》

それは彼女のキャラとしてはいつもと同じ“ノリ”だったのかもしれない。タレントのフワちゃんが、お笑い芸人のやす子（26）に対して上記の投稿を行い、結果芸能活動を休止して間もなく1年が経つ。

「当時パリ五輪が開催されていたことから、やす子さんが《やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので皆 優勝でーす》とXに投稿。それに対してフワちゃんが引用リポストで不適切な投稿を行った。投稿はすぐに削除し、やす子さん本人にも直接謝罪しました。しかし影響は非常に大きく、投稿から1週間後、フワちゃんの芸能活動休止が発表されました」（スポーツ紙記者）

フワちゃんを起用していた企業・メディアの対応は早かった。彼女が出演していた『Google Pixel』のCM動画はYouTubeで非公開に。Google Japan公式Xのフワちゃん関連の投稿もすべて削除された。また、パーソナリティーだったニッポン放送のラジオ番組『フワちゃんのオールナイトニッポン0』は番組終了の措置を取った。

「翌年から使われる中学校の技術・家庭の教科書にフワちゃんが掲載予定となっておりましたが、発行元の教科書会社が文部科学省に訂正を申請し、削除を決定しました」（前出・スポーツ紙記者）

芸能活動を休止してから1年となるが、いまだ復帰には至っていない。

「本人は『復帰したい』と周囲に漏らしているようで、テレビにカムバックしたい気持ちが強いようです」（テレビ局関係者）

その気持ちの現れか、7月下旬にフワちゃんはコアファン向けのXの有料サブスクリプションサービスで《色々ゆっくり考えてます》と投稿。“グッド”を示す親指を立てた写真が添えられ、その爪にはフワちゃんらしいド派手なネイルが。

「フワちゃんは昨年の6月にサンフランシスコに語学留学に行っている旨をXに投稿していましたが、現在は留学先をイタリアに変えて継続中とのことです。英語にイタリア語といった外国語を“次”の活動に活かしたいのか……」（前出・テレビ局関係者、以下同）

フワちゃんは幼少期、ロサンゼルスで生活していた経験がある。

「’18年にYouTuberとして活動をスタートさせた際も、世界を周遊する動画をYouTubeで配信したいと考えていた。結果、YouTubeで知名度を上げ、テレビの世界に移り、人気タレントになったわけですが、現在はそのどちらでも活動できていない状態です」

フワちゃんの近況についてはたびたび報じられているが、そのたびに復帰については厳しい意見が飛んでいる。

《特に面白い訳でもなく、好感度が高い訳でもない。女版宮迫で本人が復帰をしたくても、なかなか世間が求めてない感じで復帰には、時間がかかると思う》

《表舞台が芸能界のことを指すのならば、厳しいようですが需要は無い》

《やすこさんの騒動以前から、誰にでもタメ口、遅刻癖、仕事に対するスタイルが苦手でした。寧ろ、何故たくさんの番組に重宝されるのか不思議でした》

《元々YouTuberならそっちで復帰したらいいのに》

やす子への投稿は確かに非常識すぎる発言ではあったが、テレビに二度と戻れないほどではないとも思えるが……。なぜここまで干され続けるのか？

「YouTubeやSNSはあくまで個人的な活動なので、やりたければ好きに出来ますが、テレビはやはり難しい。大きな理由としてはまだ“広告出稿するクライアントへの配慮”が必要と考える人は多い。正直、“代わりはいる”わけで、ハードルを越えてまでフワちゃんを起用する理由はない。なので、いまだに企画書段階でも名前を挙げることはないですね」（前出・テレビ局関係者、以下同）

番組を見る視聴者への配慮もあるという。番組制作会社関係者は次のように話す。

「たとえば日本テレビを例に出すと、同局はスキャンダルに厳しく、芸能人の私生活に関する報道があると、当該タレントについての視聴者アンケートを行い、世間からの好感度の変化を調査しているそうです。極論的にいえば、“何をしたか”以上に、“それによって世間はどう感じているか”を重要視している。フワちゃんの近況を伝える報道に対する意見も当然把握しており、ネットニュースのコメント欄を見ると復帰について否定的な人がまだまだ多いので、復帰もまだまだではないかと」

悪ノリの代償は、あまりにも大きかった──。