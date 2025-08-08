¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¡ÖÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×ÅÄÃæ¾Âç¤Î£´»Íµå¤âàÉÔÌäá¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç£²¾¡¤ËÇ÷¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤ÏÁ°Æü£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÌó£³¤«·î¤Ö¤ê¤Î°ì·³ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£¶²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç£±£°£´µå¤òÅê¤¸¤Æ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¡££³°ÂÂÇ¡¢£³Ã¥»°¿¶¡¢£´»Íµå¤ÎÆâÍÆ¤ÇÌ£Êý¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿£²£°£°¾¡¡×¤ÈÂê¤·¤¿ËÙÆâ»á¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£¼«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦£··î£²Æü¤ÎÆó·³Àï¤ÎÅÐÈÄ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î»þ¤è¤ê°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï£±£´£µ¡Á£¶¥¥í¤ÈÂ®¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¥¥ì¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤ÈàÊÑ²½á¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»î¹ç¸å¤ÎËÜ¿Í¤ä°¤Éô´ÆÆÄ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»Íµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë£´¤Ä¤ÇÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤â¤·¤ì¤ó¤¬ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤É¤³¤ËÅê¤²¤Æ¤ó¤À¤«°Õ¿Þ¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¡ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¿µ½Å¤ËÄã¤áÄã¤á¤ËÅê¤²¡¡¤½¤ì¤¬Äã¤¹¤®¤¿¤¿¤á¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà¤Ï¡¢²¼¤Ç¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²Â³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈàÉÔÌäá¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£±¾¡¡£°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£´·î£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ°Ê¹ß¡¢£²¾¡ÌÜ¤¬±ó¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê£²£°£°¾¡¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£ºòÆü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¡²¶¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¡¼¡¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Èº£¸å¤ÎàÊ³Åêá¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£