£²ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¸å¤âµåÂ®¿ê¤¨¤º¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿£±£·£°¥¥í¡ÈÉõ°õ¾Ú¸À¡É¡¡Æ±Î½¤¬¡ª¥Ä¥¤¥ó¥º¼é¸î¿À¤¬¡ª
¡¡Ì´¤Î£±£·£°¥¥í¤Ø¡½¡½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÆóÅáÎ®¤Î´°Á´Éü³è¤Ø¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¥Ò¥¸¤Ë£²ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åê¼êÉüµ¢¸å¤Ë£Í£Ì£Â¤Ç¤Î¼«¸ÊºÇ¹âµåÂ®¤ò¡Ö£±£°£±¡¥£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£³¡¥£·¥¥í¡Ë¡×¤Þ¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£µåÂ®¤ò¶¥¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÂçÃ«¤À¤±¤ËÂçÂæ¤òÆÍÇË¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£Æ±Î½¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿ËÜ²»¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¡¢Éüµ¢¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£´²ó¤ò£±¼ºÅÀ¡££¸ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¤Ï£¸»°¿¶¤òÃ¥¤¦¹¥Åê¤ÇºÇÂ®¤Ï£±£°£±¡¥£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£²¡¥£·¥¥í¡Ë¡¢Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï£¹£¸¡¥¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¹¡¥£²¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹äÏÓ¤¬¿Ê²½¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬Éüµ¢£³ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶·î£²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê²áÄø¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼«¿È¤ÎºÇ¹âµåÂ®¤ò¤Ï¤¸¤½Ð¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆºÇÂç¤Î»ÈÌ¿¤ÏÁê¼ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡£ÂçÃ«¼«¿È¤â¡Ö¡ÊµåÂ®¤ò¡Ë½Ð¤·¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç½ÐÎÏ¤òÁ´³«¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤É¤³¤Þ¤ÇµåÂ®¤Ï¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£
¡¡£²£°£°£¸Ç¯°Ê¹ß¤Ë²òÀÏ¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤¬·×Â¬¤·¤¿µÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥í¥ë¥Ç¥£¥¹¡¦¥Á¥ã¥×¥Þ¥óÅê¼ê¡Ê£³£·¡á¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£±£°Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡Ö£±£°£µ¡¥£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£·£°¡¥£³¥¥í¡Ë¡×¤¬ºÇÂ®¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î£±£·£°¥¥í¤Î¸½¼ÂÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÆ±Î½¤Î³°Ìî¼ê¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¥Î¡¼¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡ÖÆñ¤·¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£ÉáÃÊ¤«¤éÍý²ò¤òÄ¶¤¨¤¿¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë£²ÅÙµ±¤¤¤¿ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¥¹¥Í¥ë¤Ï¡ÖÈà¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¼«Á³¤Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£µß±ç¿Ø¤âÆ±ÍÍ¤Î¸«²ò¤À¡£Å´ÏÓ¡¦¥Ù¥·¥¢¤¬¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤â¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤«¤â¤Í¡£¼Â¸½¤·¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡£¡Ê£±£·£°¥¥í¤Ï¡Ë¤â¤¦ÊÌÀ¤³¦¤À¤è¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢º¸ÏÓ¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤â¡ÖËÍ¤ÏÈà¤Î²ÄÇ½À¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤·¤Ê¤¤¡£¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿Í¡£ËÍ¤Ï¤¿¤ÀËèÆü¸«¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê£±£·£°¥¥í¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤«½Ð¤¹¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¦ÏÓ¤Î¥«¥¹¥Ú¥ê¥¢¥¹¤Ï¡ÖÈà¤Î¸ª¤¬¤â¤Ã¤È»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¤Î¾ò·ïÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÂçÃ«¤¬£±£·£°¥¥í¤ò¡ÈÉõ°õ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤¬½Ð¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Ö¤ó½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏµåÂ®¤òÄÉ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ºÍÇ½¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ç¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢Â®¤µ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤é½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¡£¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÅê¤²Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¤²¤¿¤é¤â¤Ã¤È½Ð¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢À©µåÎÏ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¼é¸î¿À¤Ç¡¢£··î£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤ÎÂÐÀï¤ÇÂçÃ«¤Ë£³£¶¹æ£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿¥Ç¥å¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÇ·â¤ò¤ä¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡Êµß±çÅê¼ê¡Ë¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Åêµå¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤é£±£°£µ¥Þ¥¤¥ë¡¢£±£°£·¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡£±£°£·¥Þ¥¤¥ë¤ò´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë¡Ö£±£·£²¡¥£²¥¥í¡×¡£ÂçÃ«¤¬¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¤¿»þ¡¢¿ÍÎàºÇÂ®µÏ¿¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£