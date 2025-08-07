¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬MF¥Ð¥ì¥Ð¤Ë´Ø¿´¤â¡Ä¡Ä¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ïº£²Æ¤ÎÊü½Ð¤òµñÈÝ
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂç´ï¤Îµî½¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó¾ò·ï¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢ÂåÍý¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÃæÈ×¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤È¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤ê1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¥Ð¥ì¥Ð¤Ï¥«¥á¥ë¡¼¥ó½Ð¿È¤Î21ºÐ¤ÎMF¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥ë¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´°Á´¤Ë¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïºòµ¨¤«¤é¤Ç¡¢¸ø¼°Àï40»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ4¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥¤¥ô¡¦¥Ó¥¹¥Þ¤ä¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤ËÂ³¤¯ÃæÈ×¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¤¢¤È²¿Ç¯Èà¤ò°ú¤Î±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£