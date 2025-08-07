『』ソー役でもお馴染みクリス・ヘムズワースによる容赦なきアクション映画シリーズ『タイラー・レイク -命の奪還-』第3作が準備中のようだ。ヘムズワースが米で認めている。

製作『タイラー・レイク』シリーズは、ヘムズワースが演じる傭兵タイラー・レイクが、世界各地を舞台に激しいミッションに挑んでいくシリーズ。スタントマン出身の監督サム・ハーグレイヴによるリアルで直感的なアクションシーンが見どころだ。2020年、2023年に2作が配信された。

第3作の予定は以前より伝えられており、2025年中には撮影を始まるとされていた。ヘムズワースはインタビューにて「タイラー・レイクは落ち着いていないですか？」と進捗を尋ねられると、「落ち着いていないです。ぜんぜん。僕の心の中のタイラー・レイクが、ある種で抵抗していて、解放されたがっている。間違いないですね」とユーモアを交えて回答しつつ、次のように明かしている。

「今、取り組んでいるところです。クリエイティブ・チームが新しいアイデアをまとめていて、どんな展開にするか、どんな映画にするかを練っているところ。もう1作やろうという思いは確かです。具体的にいつになるかはわかりませんが、必ず来ますよ。」

製作では『アベンジャーズ』アンソニー＆ジョー・ルッソが続投。脚本作業はすでにから始められており、予定通り年内撮影開始となる可能性はまだ十分ある。

なお『タイラー・レイク』シリーズからは、『最強のふたり』（2012）「Lupin/ルパン」（2020）のオマール・シーが主演を務めるスピンオフドラマも。映画3作目とドラマも登場すれば、『タイラー・レイク』ユニバースがにわかに拡大することとなりそうだ。いずれも続報を待ちたい。

