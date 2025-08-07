吉本新喜劇の看板女優・未知やすえさんは、5年前から間質性肺炎で闘病中です。完治しない病気とのつきあい方、舞台への思いや回復の道のりを聞きました。（全3回中の1回）

「風邪かな？」病院に行くと即入院と告げられ

── 漫才コンビとして活動後、吉本新喜劇に入り、今年で40年目を迎える未知やすえさん。キュートなルックスからは想像がつかない「脳みそストローでチューチュー吸うたろか！」など「キレ芸」が代名詞です。じつは5年前から闘病中だそうですね。

未知さん：2020年3月、ちょうど、新喜劇の先輩・末成映薫（すえなりゆみ）姉さんとふたりで行うディナーショーの練習をしているとき、せきが出始めました。自宅から駅まで歩くだけで呼吸が乱れたのですが、そのほかの自覚症状にとぼしく、「疲れがたまり、ちょっと風邪でも引いたのかな」と思って放置していました。

そのころ、もともとリウマチを患っていて手指も痛かったので、かかりつけの整形外科に行くと「これはリウマチだけではない。別の病気の可能性があるかもしれない」と言われ、内科でレントゲンを撮りました。すると、肺に影が見られ、医師から「いますぐ大きい病院に行ってください」と言われました。

私が「もう夕方なので病院に行っても、閉まっているのでは…」と迷っていたら、「救急で行ってください！」と医師にたたみかけられ、「え！そんなに急を要するんですか!?」と驚きました。そのままレントゲンを持って救急受診したら、「いつから入院できますか？」と、医師に聞かれました。あっけにとられて「何の病気ですか？」と聞き、「間質性肺炎です」と告げられました。でも、どんな病気かもわからないので「肺炎って死ぬんですか？」と聞き返したら、「死ぬわけではないけど、明日から入院できますか？」と言われたのですが、「いやいや、仕事の予定がつまっているのでムリです」と…。

とくに、映薫姉さんとのディナーショーは絶対にやりたかったので、「1か月後くらいなら、入院できます」と返事したら、医師は「は？」という感じで、私の意識のズレに驚いていました。結局、その後すぐにコロナが広がり、すべてのイベントや公演が中止になったので、早い段階で入院することになりました。

仲よしの新喜劇の先輩である末成映薫（すえなりゆみ）さん（左）と

── 入院までの急展開に驚いたでしょう。ご自身はそこまで深刻な状態だとは思えなかったんですね。一般の肺炎とは異なり、間質性肺炎になると、肺の間質（酸素と二酸化炭素の交換を行う肺胞を支え、血管とつなぐ重要な機能を担う部分）に炎症や損傷が起こし、肺胞の壁が厚くなって酸素を血液に取り込みにくくなるのが特徴だそうですね。一度進行すると元に戻ることはなく、人により経過はさまざまですが、進行すると呼吸困難や、最終的には呼吸不全を引き起こす可能性があり、早期発見・治療が重要だと言われています。

未知さん：自覚症状がほとんどなくて元気なうえに、間質性肺炎という病気自体を知らなかったので、ことの重大さを理解しづらかったです。さらに、私はこれまで大きな病気を経験せずにきたので、周囲も入院に驚いていました。でも、その後、間質性肺炎は死につながる病気だと知り、徐々に恐ろしさを感じました。2023年に亡くなった上岡龍太郎さんや八代亜紀さんの死因も間質性肺炎だったんです。

「完治はしない」と言われ病床で泣いたことも

── 偶然、コロナ禍に入院が重なったんですね。

未知さん：はい。最初は、2か月の入院になると聞かされていましたが、入院中もけっこう元気だったので「そんなにたいそうな病気なのだろうか」と疑問に感じていました。ただ、「慢性の間質性肺炎は完治しない」と、医師から告げられたときは落ち込みました。肺機能が損なわれた部分はもとに戻ることがなく、これ以上影が広がらないように現状を維持するしかないというのです。もともと前向きな性格ですが、入院中、何度か泣いたこともあります。

間質性肺炎で入院中に娘さんからのクッションと写真におさまる未知さん

── 入院はご自身にとってどのような経験になりましたか？

未知さん：出産時でさえ、こんなに長く入院しませんでした。やがて、コロナ禍のため夫とも面会できなくなったんです。いちばんショックだったのは、コロナで志村けんさんが亡くなったニュースです。間質性肺炎で肺が弱っている私が、もしコロナにかかったら死んでしまうんじゃないか。どうしよう！と一気に不安がこみあげました。ステロイド剤を服用しており、その影響で眠れなくないことも手伝って、マイナスなことばかりが浮かんできました。

── 眠れないと余計なことを考えてしまいますよね。入院中、心の支えになったのは？

未知さん：やはり、早く舞台に戻りたいという気持ちです。新喜劇の仲間からの、LINEやメールはありがたかったです。ちょうど緊急事態宣言で劇場が閉まっている時期だったので、みんなからの「入院で大変だと思うけど、座員全員が家で待機しながら、毎日舞台のことを考えています。舞台に出られない悔しさはみんな同じです。一緒に芝居できる日を心待ちにしています」という内容に、本当に励まされました。

── 座員のみなさんの未知さんを気づかう気持ちが伝わってきます。入院中、心がけていたことは？

未知さん：入院してステロイド剤投与を受けましたが、入院中は副作用がほとんどなく、病気の自覚症状をあまり感じず元気でした。そのため、退院後を視野に入れ、1日2、3時間ほど病院内をウォーキングして足腰を鍛え、退院後の復帰に向けて体力をつけるなど、じゅうぶんに備えることができました。経過がよかったので、予定より短い、1か月ちょっとの期間を経て退院しました。

スラッと細い足になり「自宅の階段が上れない」

── 退院後、何か変化はありましたか？一般的に、入院で安静にしていると、特に高齢になるほど筋肉が落ちるとも言われていますが…。

未知さん：まさに入院により筋肉が衰えていて、自宅に戻ったとき、階段を上りきれなかったんです。途中で休憩しないと、2階までいけないなんて。とくに、私の部屋は3階なので困りました。入院中、ウォーキングを続けて体力をつけていたはずなのに、筋力がかなり落ちていたことに驚きました。入院中は必死に廊下をウォーキングしていましたが、階段を上り下りしていなかったんです。そのため、太ももを上げる筋肉が衰えてしまったのでしょう。

── それはショックですね。外出時は問題ありませんでしたか？

未知さん：自転車に乗ればもっと楽に移動できると考えて乗ってみたのですが、自転車をこぐ筋肉も衰えていて。こぐ力がゆっくり過ぎて車輪が進まず、自転車が倒れそうになるくらいでした。少しこぐ力がついても、だいぶ年上の高齢者にもかなわないくらいのスピードで、追い抜かされる始末。しかたがないので、近所を散歩したりしながら足の筋肉を鍛えることにしました。当時、私の脚はスラッとして細かったのですが、それは筋肉が落ちた結果なだけで、複雑な気持ちで眺めていましたね。それからは近所を散歩して、足を鍛え直して、ようやく普通のスピードで自転車がこげるようになりました。

── 体力回復の努力を重ね、仕事復帰に備えたのですね。復帰前後、不安を感じることはありませんでしたか？

未知さん：最初は、生放送のテレビ情報番組で復帰することになりました。でも、入院中に間質性肺炎治療のために大量投与されたステロイド剤の副作用で、テレビでの復帰直前に、顔がパンパンになってしまっていたんです。入院中は副作用が表れなかったのですが、退院してからしんどくなり、顔に一気に症状が出てしまいました。いわゆる「ムーンフェイス」と呼ばれる症状で、当時はどうしようかと思いました。

けれど、不安を抱えながらも、仕事ができるのは大変うれしいことなので、まわりに事情を説明しながら、少しずつ復帰しました。現在は、ステロイド剤の服用量が減ったので、副作用も落ち着き、以前と変わらず仕事に取り組めています。

間質性肺炎をわずらう未知やすえさんですが、退院後は体力を徐々に回復させながら舞台復帰するまでに至ります。しかし、復帰当初は体力の完全回復とはいかず、声が出ずに自慢のキレ芸が鳴りをひそめたときもあったよう。そうした経験を機に働き方を見直し、今では家族公認のオフを設けることにしているそうです。

取材・文／岡本聡子 写真提供／未知やすえ、吉本興業株式会社