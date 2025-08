講談社から、アプリが苦手な方でも安心な、東京ディズニーリゾートを「やさしく」楽しめるガイドブックが誕生。

パークが初めて&お久しぶりな方の強い味方となる「大人のための東京ディズニーリゾート やさしいガイド」が発売されます☆

価格:1,980円(税込)

発売日:2025年8月8日(金)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

東京ディズニーリゾートを初めて訪れる方やお久しぶりの方を対象としたガイドブック「大人のための東京ディズニーリゾート やさしいガイド」が講談社から登場。

「パークに行きたいけれど、アプリの操作が難しそう」「既存のガイドブックは情報が複雑で分かりにくい」といった声に応え、読む人に「やさしい」をコンセプトに制作されています。

現在のパークを楽しむために不可欠な公式アプリのダウンロード方法から使い方までを、詳しく丁寧に解説。

画面のどこをタップすればいいか、どのアイコンを押せばいいのかといった細かい動作まで説明しているので、「デジタルは苦手…」という方にもおすすめです。

パークチケットの買い方やレストランの予約方法といった事前準備の段取りも網羅しているため、当日余裕をもって楽しむことができます。

また、激しいアトラクションが苦手な方でも安心して楽しめる「やさしいアトラクション」を厳選して紹介。

ショー&エンターテイメントは、おすすめの鑑賞ポジションや劇場内の座席表つきなどとパークを訪れた際に役立つ情報がしっかり盛り込まれています。

さらにゆっくり食事を楽しみたい人におすすめのレストラン特集は人気のメニュー写真を掲載。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのおすすめコースガイドや車いすでパークを楽しむためのヒントなど、みんなが知りたかった情報がぎゅっと詰め込まれています。

大きな文字で読めるため、快適に情報を得られるのも特長です。

そしてパークで役立つこと間違いなしの切り取って使える大きな4つのマップ付き(東京ディズニーリゾート全体、東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、ファンタジースプリングス)。

スマートフォンの小さな画面が苦手な方にも見やすく、またスマホの電波なども気にしなくていいのが嬉しいところです。

2024年にオープンした東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」も大きな地図で確認できるため、初めて訪れる方も安心。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの情報が1冊にまとまった、大人のためのガイドブック。

講談社「大人のための東京ディズニーリゾート やさしいガイド」は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

©Disney

※講談社は東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

