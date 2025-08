過ごし方に合わせた多彩な客室！津軽海峡フェリー「ブルーグレイス」

津軽海峡フェリーは、2025年8月8日(金)室蘭発2便(20:50発)より室蘭〜青森航路へ新造船「ブルーグレイス」が就航。

津軽海峡フェリー「ブルーグレイス」

津軽海峡フェリーは、2025年8月8日(金)室蘭発2便(20:50発)より室蘭〜青森航路へ新造船「ブルーグレイス」が就航します。

過ごし方に合わせた多彩な客室や、大海原を眺めながらくつろげる「展望浴室」など新設備が設置されるブルーグレイスは、単なる移動手段ではない、上質な約7時間の船旅を提供します。

また、8月8日室蘭発2便から8月11日青森発1便まで、ブルーグレイス就航を記念したオリジナルボールペンを各便先着400本限定でプレゼントします。

御船印は、初便出航に合わせて通常版の他、就航を記念して700枚限定の特別版を作成しました。

船売店で購入できます。

■ブルーグレイス就航日

【室蘭発】2025年8月8日(金)2便 20:50発より

【青森発】2025年8月9日(土)1便 10:40発より

■ブルーグレイス就航記念プレゼントについて

8月8日(金)室蘭発2便から就航記念のボールペンをプレゼントします。

日時 :2025年8月8日(金) 室蘭発2便(20:50発)〜8月11日 青森発1便(10:40発)

場所 :ブルーグレイス 船内案内所

対象者 :本船乗船のお客様限定

内容 :ブルーグレイス就航記念ボールペン ※各便先着400本限定

配布方法:船内の案内所にボックスを設置していますので、

1名につき1本お取りください。

※ターミナルでの配布はありません。

■御船印販売について

ブルーグレイス就航に伴い、ブルーグレイスデザインの御船印2種類を船内売店で販売します。

御船印(記念版・通常版)

【特別版】

販売期間:限定700枚

※なくなり次第終了

販売価格:550円(税込)

デザイン:ブルーグレイス就航を記念したデザインで

ハートの模様が浮き出る加工を施しています。

【通常版】

販売期間:通年販売

販売価格:300円(税込)

デザイン:白鳥大橋、羊蹄山

地球岬灯台、桜

販売開始日:2025年8月8日(金)室蘭20:50発

販売場所 :船内売店

※ターミナルでの販売は行っていません。

※乗船者のみ購入可能です。

停泊中の購入はできません。

販売時間 :船内売店の営業時間のみ

販売方法 :事務局規定により商品棚への陳列はいたしませんので、購入希望のお客様は船内売店係員にお申し付けください。

その他 :案内所に利用者自身で押す日付スタンプ、特別版に関しましてはペンを設置。

※御船印には日付が印字されておりません。

■新造船「ブルーグレイス」について

<スペック>

総トン数:8,897トン

全長 :約144m

定員 :422名

積載台数:トラック65台または乗用車230台

速力 :約18.9ノット

ブルーグレイス

<客室・船内設備>

展望浴室

エントランス

スイート(2名定員)

ビューシート

ファースト(2名・4名定員)

コンフォートシングル

スタンダード

ファースト(わんこ同伴室)

