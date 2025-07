【「終末のワルキューレ」25巻】 7月18日 発売 価格:792円 【「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」3巻】 7月18日 発売 価格:792円 【「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」8巻】 7月18日 発売 価格:814円

「終末のワルキューレ」25巻

コアミックスは、マンガ「終末のワルキューレ」の25巻を7月18日に発売する。価格は792円。また同日には「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」の3巻が792円、「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」の8巻が814円で発売される。

本作は累計発行部数1,800万部を突破しているバトルマンガ。12月にはアニメ第3期がNetflixで独占配信される予定となっている。

25巻では神vs人類最終闘争の第11回戦が開戦し、“北欧神界最悪のトリックスター”ロキと、“人類史上最強のスナイパー”シモ・ヘイヘが衝突。さらにロキとブリュンヒルデの秘められた過去が明らかになる。

また「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」の3巻では、不壊神・斉天大聖vs原初の叛逆神・プロメテウスが決着。

「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」の8巻では、世界を恐怖に陥れる王立竜騎兵団の計画を阻止するため、ジャック・ザ・リッパーを中心とした極悪同盟がアヴァロン島に侵攻する。

【「終末のワルキューレ」25巻あらすじ】

神vs人類最終闘争 第11回戦「北欧神界最悪のトリックスター」ロキvs「人類史上最強のスナイパー」シモ・ヘイヘ開戦!! ロキの特異な能力に対し、シモ・ヘイヘが放った衝撃の一撃とはーー!? さらに、物語の核心へと繋がる、ロキとブリュンヒルデの秘められし過去が明らかに!!

【「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」3巻あらすじ】

不壊神・斉天大聖vs原初の叛逆神・プロメテウス、衝撃決着! 消化不良で終わった戦いに苛立つ斉天大聖。かつての三蔵法師の言葉が斉天大聖に”ある決意”を抱かせる……!! そして、ふたりの戦いを観察する不可侵神・ベリアル。神もが恐れる悪魔は何を企むのかーー!? 様々な思惑が動く中、インドラvsスザクの第三試合が幕を開ける!!

【「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」8巻あらすじ】

世界を恐怖に陥れる王立竜騎兵団の計画を阻止するため、ジャック・ザ・リッパーを中心とした極悪同盟は敵のアジトであるアヴァロン島へ侵攻開始!! そこで彼らを待ち受けていたのは、幻獣戦線と無数の強化人間!! 絶望的な状況を前に、ジャックの興奮は最高潮に!?

ジャックによる、人生最高の舞台が幕を開ける──!!

