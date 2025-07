【STARBITES】 10月16日 発売予定 価格:6,380円 CEROレーティング:B(12才以上対象) プレイ人数:1人(オンラインプレイ非対応)

ハピネットは、プレイステーション 5/Nintendo Switch用SFディストピアRPG「STARBITES」日本語パッケージ版およびダウンロード版を10月16日より発売する。価格はパッケージ版、ダウンロード版ともに6,380円。

本作は、宇宙戦争で砂漠化した惑星「ビター」を舞台にしたターン制のSFディストピアRPG。韓国のIKINA GAMESが開発を担当している。

物語の主人公は「ビター」で生まれ、この惑星を離れられない者、逃亡者、犯罪者が集まって暮らす唯一の都市「ディライトシティ」で育った主人公「ルキダ」。ある日、惑星から脱出する為の密輸船のチケットを手に入れるが、突如謎の巨大ロボットの襲撃を受けチケットを紛失してしまう。この襲撃から、ルキダと仲間たちは惑星ビターとかつての宇宙戦争の壮大な謎に巻き込まれていく。

【「STARBITES」トレーラー】

本日7月17日より、全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて、パッケージ版の予約が開始。早期購入特典として、冒険の手助けとなる便利なインゲームアイテムセット「メカニカルパック」が付与される。

ゲームシステム紹介

メカ同士による戦闘が面白いRPGRPG

本作では、敵味方のメカが入り乱れた迫力のターン制バトルが採用されている。攻撃スキルや相性、攻撃順を考えてコマンドを選択していく戦闘が繰り広げられていく。

ブレイク

敵の弱点属性を攻撃し、バリアを削り切れば敵が数ターン行動不能になる「ブレイク」状態になる。手ごわい敵メカには「ブレイク」を狙っていこう。

サポーター

メインパーティキャラクターに、他のキャラクターをサポーターとしてセット。敵をブレイクした際に、サポーターが強力なスキルで再アタックしてくれる。

ドライバーズハイ

攻撃やダメージによって貯まる「DH ゲージ」を使って迫力の「ドライバーズハイ」が発動し、強制的に行動順が最初になり、連続で攻撃することも可能。スキルの威力やヒット数、属性なども変化していく。

カスタマイズ&レベルUPが面白いRPGRPG!

戦闘で活躍するメカのカスタマイズ、そのパイロットであるキャラクターもレベルアップでユーザー独自の成長が楽しめる。

メカのカスタマイズ

メカは4つの部位にパーツを装備することが可能で、外見も変化する。エンジンをカスタマイズすれば、能力値上昇に加え、コアの装備が可能となる。コアを装備することで特定の条件下で発動するスキルを得られるため、自分の好みにあったカスタマイズが可能。

パイロットの成長

パイロットは、レベルアップで能力上昇のほかに、ポイントを消費して様々なアビリティを習得できる。様々な選択肢から自分好みのキャラクターに成長させよう。

惑星ビターと宇宙戦争の謎! 壮大なストーリーと個性豊かな仲間達との冒険

ビターで生まれ育った主人公である少女ルキダ、それぞれの事情を持つ仲間達やディストピアの住人達、惑星の秘密と宇宙戦争に絡む物語が展開していく。

砂漠の惑星「ビター」には素材や装備品、様々なアイテムが隠されている。いろいろな場所をメカに乗って自由に移動しながら惑星ビターを捜索&冒険しよう。

物語を彩る、個性豊かなキャラクターたち

ルキダ

CV:鷲見友美ジェナ

惑星ビター生まれ、負けず嫌いで行動派な少女。宇宙船の廃部品を回収する「デブリコレクター」として働いている。偏見がなく社交的で、独特の明るい性格に惹かれる人が多い。働いても働いても増える借金にうんざりし、ビターから抜け出すことを目標としている。

グウェンドル

CV:折原くるみ

裏表のない純粋な性格だが、時折鋭い洞察力をみせるルキダの友人で、ともにディライトシティで暮らしている。気の向くままに行動することが多く、難しい話や理解しにくい話をされると困惑してしまう。酒癖が悪い。

バジャー

CV:虎島貴明

無口だが芯のある技術者。グウェンドル同様にディライトシティで暮らす、ルキダの頼れる仲間。険しい外見から誤解されることが多いが、性格が穏やかで話しやすい。見知らぬ人に接するのが苦手で、街の外部の人とはあまり交流しない。

マコボ

CV:相良茉優

天才発明家で、天真爛漫&明るい性格のちょっと変わった女の子。人の役に立つことが好き。他人の目を気にすることが多く、相手が少しでも不機嫌そうな様子を見せると、すぐに臆病になって縮こまってしまう。

ジェロム

CV:中山祥徳

快活で気遣いも良く、評判もとても良いムードメーカー。自分の話をするよりも、人の話を聞くことを好む。会話が弾む相手ではあるが、相手の話に共感するだけで、自分の内情を吐露することはほとんどない。

マリー

CV:中村温姫

口調がきつく、素直じゃない性格。まともな対人関係を築いたことがないため、人と接することが苦手で、本音を素直に言えない。自分の気持ちとは裏腹に攻撃的な発言をする傾向があり、発言後に後悔することが多いが、心ない言葉は言わないことを信条としている。

パッケージ&ダウンロード版特典

パッケージ&ダウンロード版特典は冒険の最初を手助けする豪華アイテムセット

※画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※一部アイテムについてはゲームを進めることで購入、取得することができます。

※早期購入特典のダウンロード方法、ゲーム内での受け取りについては、公式HPをご確認ください。

店舗別購入特典内容について

各販売店の特典が公開された。詳細については公式サイトの特典ページなどより確認できる。

※画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※各販売店様特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となる場合がございます。

※販売店様限定ダウンロードコンテンツ特典の内容、ダウンロード方法、ゲーム内での受け取りについては、公式H P もしくは販売店様からの案内に基づいてご確認・ご対応をお願いします。

「Bit S ummit the 13th “Summer of Yokai”」に出展

「STARBITES」が7月18日から20日に開催されるイベント「Bit S ummit the 13th “Summer of Yokai Yokai”」へ出展される。ゲーム試遊については、本イベントでの開催が日本初となる。

「STARBITES」の試遊をした人には「ポストカード」が配布される。

表

裏

※画像はイメージになります。

※ノベルティについては数に限りがございます。無くなり次第終了とさせて頂きます。

「Bit S ummit the 13th “Summer of Yokai Yokai”」開催概要

開催日:7月18日~20日※18日はビジネスデイ。

開催場所:「京都市勧業館みやこめっせ」

〒606 8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9 11(二条通東大路東入)

ハピネットブース出展位置:1F GD 04

□「Bit S ummit the 13th “Summer of Yokai Yokai”」のページ

※「STARBITES 」以外のタイトルも試遊できます。

※イベントへの参加方法については、Bitsummit 公式HP よりご確認ください。

