回転寿司チェーン「くら寿司」が、「七夕メニュー」と「極上とろ」フェアを展開。

星空を彩るような七夕メニューと、口の中でとろける極上とろが味わえます!

くら寿司『七夕メニュー/「極上とろ」フェア』

期間:2025年6月27日(金)〜

販売店舗:全国のくら寿司店舗

※「大阪・関西万博店」で「極上とろ」フェアは実施されません

回転寿司チェーン「くら寿司」が、七夕シーズンに合わせて「流れるスター」シリーズや「天の川フルーツポンチ」が期間限定で販売。

星型の容器に入った「七夕メニュー」が回転レーンを流れる様子は、まるで流れ星のようです☆

また、同日より「ふり塩熟成中とろ(一貫)」や「【北海道産】とろにしん」などが登場する「極上とろ」フェアも開催されます!

七夕メニュー

販売期間:2025年6月27日(金)〜7月7日(月)

※お持ち帰り不可

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

※四大添加物無添加オリジナルマヨネーズは、化学調味料・人工甘味料 · 合成着色料・人工保存料不使用

七夕をイメージした新メニューが、2025年6月27日より登場。

「流れるスターサラダ」「流れるスターコーン」「流れるスターツナサラダ」は、海苔の代わりに星をかたどった特製カップに盛り付けて提供します☆

味付けには、くら寿司で人気の四大添加物無添加オリジナルマヨネーズを使用。

回転レーンには、まるで流れ星のように連なって流れるので、七夕シーズンにぴったりです。

「天の川フルーツポンチ」は、星形の容器に七夕をイメージしたフルーツポンチを詰めた一品。

食後のデザートも七夕気分を盛り上げてくれます!

流れるスターサラダ

価格:115円

海苔の代わりに、星型の特製カップにサラダの軍艦巻きを盛り付けたメニュー。

味付けに、四大添加物無添加のオリジナルマヨネーズを使っているのがポイントです!

流れるスターコーン

価格:115円

コーンの軍艦巻きで使う海苔の代わりに、特製カップに盛り付けた「流れるスターコーン」

コーンのイエローが、まるでお星様のようです☆

流れるスターツナサラダ

価格:115円

ツナサラダの軍艦巻きも、星型カップに盛り付けて提供。

特製カップで流れてくる星型メニューたちが流れ星のようで、七夕シーズンにぴったりです!

天の川フルーツポンチ

価格:240円

星型の容器に、天の川イメージのフルーツポンチを詰めたデザートメニュー。

星を思わせる黄色のマンゴーゼリーと、爽やかなサイダーを組み合わせて、暑い季節にさっぱり味わえます。

ゼリーとサイダーの甘さに、イチゴとマンゴーの甘酸っぱさが調和した、食後にぴったりのメニューです☆

「極上とろ」フェア

販売期間:2025年6月27日(金)〜

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

七夕メニューと同日より、「極上とろ」フェアの限定メニューも登場。

人気の「ふり塩熟成中とろ」をはじめ、口の中でとろける極上のネタや、新しい美味しさを堪能できる新メニューが多数提供されます!

ふり塩熟成中とろ(一貫)

販売期間:2025年6月27日(金)〜7月6日(日)

価格:115円

※特別価格は2025年7月6日(日)まで、一部店舗では価格が異なります

人気の「ふり塩熟成中とろ(一貫)」は「極上とろ」フェアの期間中、一貫115円の特別価格で販売。

マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選し、独自技術のよるふり塩加工が施されています。

ふり塩加工により余分な水気を飛ばして旨みを凝縮してから、さらに熟成。

旨みを最大限高め、上質な脂の旨みとふり塩熟成によるマグロの旨み、両方をバランス良く味わえます☆

【北海道産】とろにしん

販売期間:2025年6月27日(金)〜7月21日(月)

価格:130円

※北海道産原料使用

※持ち帰り不可

日本一の水揚げ量を誇る北海道産ニシンを使用した「【北海道産】とろにしん」

一般的なニシンと比べ、3倍以上の脂質をもつ原料を選定しています。

そんなニシンを濃度や漬け込み時間を細かく調整した酢締めにより、旨みをより感じられるように仕上げられたメニューです。

炙りとろはらす

販売期間:2025年6月27日(金)〜7月6日(日)

価格:250円

マグロで言う“トロ”にあたる「はらす」を使ったメニューも「極上とろ」フェアに登場。

脂の甘み、口の中でとろける食感に加え、炙った皮の香ばしさも堪能できます。

【気仙沼産】大切りびんちょう赤身

販売期間:2025年6月27日(金)〜7月6日(日)

価格:230円

ビンチョウマグロの赤身は、さっぱりとしたあと味が特徴。

食べ応えのある大切りサイズで楽しめます!

天然大えび(一貫)

販売期間:2025年6月27日(金)〜7月21日(月)

価格:280円

※お持ち帰り不可・数量限定

天然のエビの中でも、肉厚でぷりっとした食感が際立つ大きいサイズを厳選した「天然大えび」

旨みを逃がさない、くら寿司独自の加工方法を採用しているから、口いっぱいに濃厚なエビの旨みが広がります☆

【無添加】ベーコン天にぎり

販売期間:2025年6月27日(金)〜8月7日(木)

価格:230円

※お持ち帰り不可

※四大添加物無添加(化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料)

一般的なベーコンに使用されることが多い、発色剤を使わないベーコンを使ったメニュー。

肉本来の風味や旨みが楽しめるうえ、注文が入ってから揚げるため、出来立てを味わえます!

アセロラ真鯛 湯引き

販売期間:2025年6月27日(金)〜7月21日(月)

価格:280円

※数量限定

アセロラ真鯛は、真鯛に一定期間、アセロラの種や皮等を混ぜた餌を与えた養殖魚。

近畿大学(大阪府東大阪市)と、アセロラ事業を手掛ける大手食品メーカー・ニチレイフーズ(東京都中央区)が共同開発した「アセロラ真鯛」を使ったメニューです。

特に旨みが詰まっている皮目をおいしく食べられるよう、湯引き加工をして提供。

強い甘みと旨みが堪能できるよう仕上げられています☆

【レモン香る】スフレチーズケーキ

販売期間:2025年6月27日(金)〜8月7日(木)

価格:330円

※お持ち帰り不可

爽やか酸味と濃厚なチーズの美味しさが楽しめる「【レモン香る】スフレチーズケーキ」

チーズケーキには、オーストラリア産クリームチーズを使用し、コクの深い味わいに。

レモンジュースとレモンペーストを加えて、爽やかな酸味が口の中に広がるよう仕上げられています☆

トッピングのシチリアレモンクリームは、南イタリア・シチリア産の濃縮レモン果汁や、国産瀬戸内レモンピューレを使用。

レモン本来のフレッシュな香りと、程よい酸味が広がるクリームソースです!

別腹ちょこっとトロピカルマンゴーパフェ

販売期間:2025年6月27日(金)〜8月7日(木)

価格:280円

※お持ち帰り不可

お寿司のあとに、少し甘いものを食べたい人におすすめな、ミニサイズのパフェシリーズ第2弾。

完熟マンゴーとマンゴーゼリー、マンゴーソースを使用した、マンゴー尽くしのパフェです。

甘みと酸味のバランスが絶妙で、トロピカルな気分を味わえます☆

龍馬が愛したカステラ

販売期間:2025年6月27日(金)〜8月7日(木)

価格:115円

※お持ち帰り不可

「龍馬が愛したカステラ」は、ふっくら・しっとり食感が特徴。

生地には、長崎県雲仙市にある養鶏場のたまごと、もち米を麦芽で糖化させる昔ながらの製法で作った水あめ“もち米飴”が使用されています!

KURA ROYAL「レモンカスタードパフェ」

販売期間:2025年6月27日(金)〜8月7日(木)

価格:530円

※はちみつ使用

※お持ち帰り不可

※各店舗1日数量限定

※「グローバル旗艦店原宿」、「大阪・関西万博店」では取扱していません

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわっている「KURA ROYAL」

新鮮なレモンの香りと鮮やかなイエローカラーで、暑い夏を爽やかな気分にしてくれる「レモンカスタードパフェ」が2025年夏に再び登場します☆

ベースには、濃厚でコク深いカスタードクリームや優しい酸味と甘みのレモンクリームを使用し、味の変化が楽しめる仕上がり。

トッピングにはレモンのほか、はちみつをかけた濃厚なバニラアイスや透き通って涼しげなレモンゼリー、サクサクのパイを飾りました。

レモンを絞り、パイを崩しながら一緒に食べると、パフェなのにレモンカスタードパイのような味わいを楽しめます!

レモンのフレッシュな香りと酸味が心をリフレッシュさせてくれる、夏にぴったりなスイーツです☆

【大阪・関西万博店】世界の料理、高級ラインナップを拡充

販売期間:2025年6月27日(金)〜8月21日(木)

※お持ち帰り不可

くら寿司の大阪・関西万博店にて提供している世界の料理が、高級ラインナップを拡充。

2025年6月27日より新たに「<ノルウェー王国の料理>サーモンステーキレモンバター」と「<ポルトガル共和国の料理>ピリピリチキン」が登場します!

<ノルウェー王国の料理>サーモンステーキレモンバター

価格:2,000円

食べ応えある、厚切りのノルウェー産アトランティックサーモンを2枚使用した「サーモンステーキレモンバター」

にんにく風味の特製バターソースに加え、バルサミコソースをアクセントにした味付けです。

注文が入ってから揚げるので、出来立て楽しめます☆

<ポルトガル共和国の料理>ピリピリチキン

価格:1,000円

ポルトガルの名物料理「ピリピリフランゴ」を再現したメニュー。

香ばしく焼き上げたチキンに、特製の唐辛子ソースで味付けしています。

ボリューム感があるものの、トッピングのトマトマリネが爽やで飽きがこない、クセになる味わいです!

流れ星のような星型容器のメニューや、とろける極上のネタが味わえるメニューも登場。

くら寿司の『七夕メニュー/「極上とろ」フェア』2025年6月27日より開催です!

