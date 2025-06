【スマイルフェス2025 東京】 開催期間: 6月14日10時~21時 6月15日10時~18時 ※最終入場は終了30分前となります。 会場:ベルサール秋葉原 (〒101-0021 東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビルB1・1F・2F)

「スマイルフェス2025」の「メカスマ」展示コーナーにはプラモデル「MODEROID」シリーズで企画中の最新アイテムが多数展示されている。

スマイルフェス2025の「MODEROID」展示コーナー

中でも特にインパクトがあったのは「ダンクーガ」と「ダンクーガノヴァ」だ。それぞれは完成品トイ「THE 合体」シリーズで培った造形と技術を導入し、プラモデルでも変形合体を完全再現。劇中で見せた多段変形も実現している。

「MODEROID ダンクーガ」。発表時の映像では「全高220mm、余剰なし合体変形再現」をアピールしている

ダンクーガ本体と断空光牙剣、強化ウイングを同梱した「ダンクーガ 強化ウイングセット」も企画中

イーグルファイターはこのサイズで完全変形が可能だ

「MODEROID ダンクーガノヴァ」。ノヴァイーグル、ノヴァライガー、ノヴァライノス、ノヴァエレファントの4体が合体変形する

メカスマのキット化アンケートで上位に入ったダンクーガノヴァが初のプラモデル化。4機のメカの超獣合神、そしてゴッドビーストモードへの変形も

ダンクーガと同様、変形や合体をプラモデルで実現するアイテムも多数ラインナップされている。「特装機兵ドルバック」の「ムゲンキャリバー」、「星銃士ビスマルク」の「ビスマルク」、「ゴジラVSメカゴジラ」の「スーパーメカゴジラ」、「機甲艦隊ダイラガーXV」の「ダイラガーXV」など、個性的なメカが揃い、それぞれが変形や合体を見据えて開発が進められている。

「MODEROID ムゲンキャリバー」

「MODEROID ビスマルク」

「MODEROID スーパーメカゴジラ」

「MODEROID ダイラガーXV」はパネルによる展示

2019年からMODEROIDで展開してきた「エルドラン」シリーズは、「熱血最強ゴウザウラー」の「ゴウザウラー」をラインナップ。「マグナザウラー」、「グランザウラー」も並行して企画中で「キングゴウザウラー」への合体変形も実現するようだ。

「MODEROID ゴウザウラー」

「MODEROID マグナザウラー」と「グランザウラー」はパネルで展示

その他にも多数のラインナップが展示されたMODEROIDシリーズ。恒例の商品化希望アンケートが7月14日まで実施中なので、思い入れのある新旧メカのプラモデル化希望の声を届けていただきたい。

「MODEROID DX-SCALE マガツイカルガ」

「MODEROID DX-SCALE カササギ」

「MODEROID DX-SCALE イカルガ」

「MODEROID King's Stile ウインザート 王金版」

「MODEROID King's Stile アクアビート 王金版」

左から「MODEROID ブラディオン」、「MODEROID ルクシオン」

左から「MODEROID テッカマンブレード」、「MODEROID テッカマンエビル」

「MODEROID テッカマンダガー&テッカマンアックス」

左から「MODEROID 魔空戦神ガイオウ」、「MODEROID 魔空戦神スサノオ 第2形態」、「MODEROID 魔空戦神カゼノオ」

左から「MODEROID ゲッター1(OVA版)」、「MODEROID ブラックゲッター(OVA版)

