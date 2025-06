ミニカーのコレクションが合計約1700万円もの価格で落札されました。日本ではあまりメジャーではないかもしれませんが、英国のミニカーブランド「ディンキー・トイズ」のアイテムです。

↑英国にはディンキー・トイズの熱心なコレクターがいる(画像提供/Erwin Gonnermann/YouTube)。

ディンキー・トイズ(Dinky Toys)は、1934年に英国で誕生したミニカーのブランド。ヨーロッパのクラシックカーをモチーフにしたコレクションを発売し、人気を博してきました。

そんなディンキー・トイズは日本ではあまりなじみのないブランドかもしれませんが、欧米では熱心なファンがいるようで、世界規模で行われるベクティック・オークションに先日出品されたものには、軒並み高額の値が付けられていきました。

例えば、イーグル貨物船は490ポンド(約10万円※)、ガラスケース入りのものは1041ポンド(約20万円)といった具合。なかでも高額を付けたのが「サンダーバード2号」で2570ポンド(約50万円)と、このモデルでは史上最高額とみられる値が付いたのです。

※1ポンド=約196円で換算(2025年6月10日現在)

ディンキー・トイズは、これまでに経営的な苦境に見舞われることもあり、度々オーナーが変わるなどしてきた歴史があります。現在は米国の大手企業マテルの傘下にあるのですが、積極的な生産が行われているわけではないのか、よけいに全盛期のコレクションの価値があるのかもしれません。

ちなみに、日本で売りに出されているディンキー・トイズの価格を見てみると、1つ数千円程度、高くても1万円前後で取引されるケースが多いようです。もしディンキー・トイズのコレクションが手元にあり、売りに出そうと思うのなら、英国などの海外バイヤーが多く集まるオークションに出品したほうがいいかもしれません。

