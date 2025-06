【「レゴ ワンピース」シリーズ】 6月5日20時より予約開始 8月1日 発売予定

レゴジャパンは、レゴグループとNetflix、およびトゥモロー・スタジオとコラボレーションした「レゴ ワンピース」シリーズより5製品を6月5日20時より予約受付を開始した。発売は8月1日を予定している。

本商品はNetflix実写ドラマシリーズ「ONE PIECE」に登場する海賊船やシーンなどをレゴで表現した商品。麦わらの一味のゴーイングメリー号や海上レストラン バラティエなど印象的な舞台が再現されている。

また、各商品にはレゴミニフィギュアが付属し、ルフィをはじめとした麦わらの一味やアーロン一味、シャンクスなどが登場。さらに、各セットにはシリーズに登場する海賊たちの「手配書」パーツが封入されている。

「レゴ ワンピース」シリーズ

レゴ ワンピース フーシャ村

6月5日20時より予約開始

8月1日 発売予定

価格:4,680円

レゴ ワンピース 道化のバギーのサーカス小屋

6月5日20時より予約開始

8月1日 発売予定

価格:7,680円

レゴ ワンピース アーロンパークの戦い

6月5日20時より予約開始

8月1日 発売予定

価格:12,480円

レゴ ワンピース 海賊船 ゴーイングメリー号

6月5日20時より予約開始

8月1日 発売予定

価格:20,480円

レゴ ワンピース 海上レストラン バラティエ

6月5日20時より予約開始

8月1日 発売予定

価格:42,980円

「レゴ ブリックヘッズ」シリーズ

レゴ ブリックヘッズ モンキー・D・ルフィ フィギュア

6月5日20時より予約開始

8月1日 発売予定

価格:1,580円

レゴ ブリックヘッズ 道化のバギー フィギュア

6月5日20時より予約開始

8月1日 発売予定

価格:1,580円

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2025 The LEGO Group.