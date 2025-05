5月28日 発表

ポケモンは、スマートフォン向けデジタルカードゲーム「Pokemon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)において、ランクマッチに関するアップデート計画を5月28日に発表した。

ランクマッチについて快適にプレイできるよう2つの変更が行なわれる。6月下旬より開始されるシーズンより、ハイパーボールランクおよびマスターボールランクに連勝ボーナスが追加されるようになる。これによって連勝することでより早くランクを上昇させることができる。

加えて7月下旬開始のシーズンより降格に関する変更が行なわれる。各シーズン中、マスターボールランクからハイパーボールランク、ハイパーボールランクからスーパーボールランクへの降格がなくなる予定。一方でシーズン開始時のランクの降格については変更されない。

(C) 2024 Pokemon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。