ジェノアvsミラン スタメン発表
[5.5 セリエA第35節](ルイジ・フェッラーリス)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ジェノア]
先発
GK 1 ニコラ・レアリ
DF 3 アーロン・マルティン
DF 4 コニ・デ・ビンター
DF 20 ステファーノ・サベッリ
DF 22 ヨハン・バスケス
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 10 ジュニオール・メシアス
MF 15 ブルック・ノートン・カフィー
MF 32 モルテン・フレンドルップ
MF 73 パトリツィオ・マジーニ
FW 19 アンドレア・ピナモンティ
控え
GK 31 ベンヤミン ジーグリスト
GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ
DF 13 マッティア・バーニ
DF 34 S. Otoa
DF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
DF 69 オネスト・アーノル
MF 47 ミラン・バデリ
MF 53 リオル・カサ
FW 9 ビティーニャ
FW 21 ジェフ・エカトール
FW 76 ロレンツォ・ベンチェリーノ
監督
パトリック・ビエラ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 19 テオ・エルナンデス
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 32 カイル・ウォーカー
DF 33 D. Bartesaghi
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
FW 10 ラファエル・レオン
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 フランチェスコ・カマルダ
FW 79 ジョアン・フェリックス
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
※27:45開始
<出場メンバー>
[ジェノア]
先発
GK 1 ニコラ・レアリ
DF 3 アーロン・マルティン
DF 4 コニ・デ・ビンター
DF 20 ステファーノ・サベッリ
DF 22 ヨハン・バスケス
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 10 ジュニオール・メシアス
MF 15 ブルック・ノートン・カフィー
MF 32 モルテン・フレンドルップ
MF 73 パトリツィオ・マジーニ
控え
GK 31 ベンヤミン ジーグリスト
GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ
DF 13 マッティア・バーニ
DF 34 S. Otoa
DF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
DF 69 オネスト・アーノル
MF 47 ミラン・バデリ
MF 53 リオル・カサ
FW 9 ビティーニャ
FW 21 ジェフ・エカトール
FW 76 ロレンツォ・ベンチェリーノ
監督
パトリック・ビエラ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 19 テオ・エルナンデス
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 32 カイル・ウォーカー
DF 33 D. Bartesaghi
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
FW 10 ラファエル・レオン
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 フランチェスコ・カマルダ
FW 79 ジョアン・フェリックス
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります