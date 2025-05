101台のカメラで撮影した結果…なんと16分で爆誕！ “AIガンバレルーヤ”が本人たちに代わって“海外旅行中”

101台ものカメラを用意し、特別なスタジオで撮影

「撮影は一瞬だったよね、私ホントに立ってるだけだったもん。空き時間の方が長かったよね。私がみた漫画の考察をして、まーちゃんが犯人を当てるっていうくらい時間があった」(よしこさん)

「(簡単すぎて)不安だったけど、実際の仕上がりをみたら本当に海外に行ったみたいでびっくりしました!」(まひるさん)

夢は「お互いの家族をハワイに連れていく」こと

「バカンスに来た気分」(まひるさん)

「今なら何でも答えちゃう」(よしこさん)

“AIガンバレルーヤ”X公式アカウントで、旅行券10万円分が5名様に当たるキャンペーン実施中!

[PR企画:HUMAN LIFE × ライブドアニュース]

いまやテレビで見ない日はないガンバレルーヤの2人は、ロケ続きで「月の半分は海外」で過ごすそう。そんな多忙な2人に“海外旅行”をプレゼントしたい…と、 「ZEUS WiFi for GLOBAL」 はある工夫をしました。2 人の全身を 360 度撮影してAI 生成し、デジタルツイン素材“AI ガンバレルーヤ”を制作。海外の様々な国で「ZEUS WiFi for GLOBAL」を使って、快適に休暇を楽しむ姿を実現しました。海外休暇シーン制作のための AI 素材撮影にかかった時間は、よしこさんが 8 分 18 秒、まひるさんが 7 分 51 秒、2 人合わせて 16 分 9 秒だったとのこと。AI生成のために用意されたのは、101台ものカメラと、被写体を 360 度ぐるりと取り囲むように配置した特別なスタジオ。プリクラ世代という2人はシャッターに合わせての撮影はお手のものだそうで、いつも通りの豊かな表情を撮影。最後に、ナレーションブースでの撮影が行われ、「私たちどこにも行ってないんですけど!?」。海外ロケもないまま、現実世界の“リアルガンバレルーヤ”は予定より大幅に早く撮影を終えました。本当に「どこにも行ってない」“リアルガンバレルーヤ”には、新WEBCM発表会で代わりに2 人の憧れの地・ハワイをイメージしたビーチ風のセットをプレゼント。と、ビーチチェアをフルフラットまで倒してリラックス。これだけたくさんの海外ロケをしていながらハワイに行ったことがないようで、休暇が取れたら「私たちはお互いの家族をハワイに連れていくっていう夢があるんです」と憧れの地である理由を明かします。普段の海外ロケでのWi-Fi管理はよしこさん担当とのことですが、まひるさんによると「もう本当に忘れる…」とのこと。「なので事前にお家に Wi-Fi が届くのはめっちゃありがたいです」と、自宅でも端末を受け取れる「ZEUS WiFi for GLOBAL」に太鼓判。「どこの国に行っても電波がサクサク使えるから本当に安心なので、普段のロケでも使わせていただいています」「モンゴルでは移動だけで14時間でとても長くて、大草原の一本道をただ走るだけみたいなときはZEUSのWi-Fiのおかげでドラマも一本まるまる見られて、本当に助けられました。なくてはならない存在です」と、ならではのエピソードを明かしていました。“リアルガンバレルーヤ”の休暇はまだまだ先のようですが、“AI ガンバレルーヤ”は一足先に、X公式アカウント 「AIガンバレルーヤ(休暇旅行中)」(@zeus_wifi_ai) で世界旅行を満喫中です。このアカウント(@zeus_wifi_ai)をフォローし、「AI ガンバレルーヤに旅行させてあげたい国」を記載してキャンペーン投稿を引用リポストすると、抽選で旅行券10万円分が5名様に当たるキャンペーンも実施中です!応募期間は5月11日(日)まで。