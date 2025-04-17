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April 16, 2025 - 8-K: Current report | Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
AMD expects $800M charge due to US' license requirement for AI chips | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/04/16/amd-takes-800m-charge-on-us-license-requirement-for-ai-chips/
AMD takes $800M haircut as US gov't cuts off China's AI GPU supply | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/amd-takes-usd800m-haircut-as-us-govt-cuts-off-chinas-ai-gpu-supply
Chip stocks drop as Nvidia, AMD warn of China export control costs
https://www.cnbc.com/2025/04/16/chip-stocks-fall-as-nvidia-amd-warn-of-china-export-control-costs.html
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