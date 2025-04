【夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025】 開催日:4月16日、17日 (16日10時~17時/17日10時~16時) 会場:東京都立産業貿易センター台東館 (東京都台東区花川戸 2-6-5)

本日4月16日より開催中の「夏~クリスマス おもちゃビジネスフェア2025」のタカラトミーのブースに、4月26日に発売されるパズルゲーム「Flipslide(フリップスライド)」が出展された。

タカラトミーブースの「Flipslide」展示コーナー

カラフルなパネルのある8つのブロックが組み合わさった形をしているこの電子トイは、サイドの4つのブロックが上下方向に“フリップ(回転)”、左右方向に“スライド(滑る)”する構造になっていて、この動きを駆使して4つのゲームを楽しむことができるおもちゃだ。

「Flipslide」。4月26日発売。価格は3,960円

【【フリップスライド】音と光で、ガチャっとパズル!4つのモードを歌に合わせて説明するよ♪】

プレイ時はゲームごとに異なる法則で中央の4つのパネルが光るので、それに合わせてサイドのブロックを回転・スライドさせて色を揃えるのが基本的なルールとなる。光ったパネルの色にブロックの色を揃えた速さを競う「スピード」、色を正しく揃えるとパネルの色が変わるスピードが上がっていく「レベルアップ」、ランダムに光るパネルの色を順番に正しく揃える「記憶」、2人以上交替で順番に色を揃えて制限時間のタイミングで持っていた人が負けになる「マルチプレイ」の4つのゲームが用意されている。

縦方向へのフリップ。ブロックの色の場所を覚えることが遊ぶうえで最低限の課題となる

横方向へのスライド。パネルが光るだけでなく、音声ナビや効果音などのサウンドも鳴る

【タカラトミー「Flipslide(フリップスライド)」プレイ動画】

もとは2018年に海外で発売され、200万個以上を出荷した同名ゲームを国内向けにしたもので、その面白さはお墨付き。ブロックを回したりスライドさせたりする感触が心地よく、ちょっとした息抜きの1人遊びでも、複数人でのパーティゲームとしても楽しめるはず。その見た目は1970年代から'80年代にかけて人気を集めた電子ゲームのようなレトロな風合いがあり、インテリアのように置いておくのもいいかもしれない。

商品は右のオープンタイプのパッケージで発売される。テスト用電池(単3形アルカリ電池2本)が付属

(C) 2022 The Moose Group

(C) TOMY