2025年4月15日、Googleが国別トップレベルドメインの使用を停止して「google.com」へのリダイレクトを開始することを発表しました。今後は「google.co.jp」や「google.ng」といったドメインにアクセスすると「google.com」へリダイレクトされることになります。Here’s an update on our use of country code top-level domains.

https://blog.google/products/search/country-code-top-level-domains/Googleは「国別トップレベルドメインの使用に関する最新情報をお知らせします」と題したお知らせを発表し、すべての国別トップレベルドメインをgoogle.comにリダイレクトすると告知しました。Googleによると、国ごとの体験を提供する能力が向上し、2017年にはgoogle.comを使うか国別トップレベルドメインを使うかにかかわらず同じ体験を提供し始めたことで、国別トップレベルドメインはもはや必要なくなったとのこと。国ごとの体験としては地域に関連する検索結果を提供することなどが含まれており、こうした体験を提供するために日本ではgoogle.co.jpを、ナイジェリアにはgoogle.ngを提供するなどしてきましたが、今後は段階的にすべてgoogle.comへリダイレクトするそうです。記事作成時点ではgoogle.co.jpにアクセスしてもリダイレクトされません。今後はリダイレクト処理が行われ、google.comへアクセスされることになります。リダイレクトされるので、各種ブックマークやウェブサイトに埋め込んだリンクなどを修正する必要はありません。Googleは「この変更は今後数カ月かけて徐々に行われ、その過程で検索設定の再入力が求められる場合があります。このアップデートにより、ブラウザのアドレスバーに表示される内容が変更されますが、検索の機能には影響しませんし、国内法に基づく義務の処理方法が変更されることもありません」と伝えました。