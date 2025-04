4月6日(日)夜11時45分からテレ東系にて放送開始&各配信プラットフォームにて配信となるオリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』。第1話の先行カットとあらすじが公開された。『LAZARUS ラザロ』は2025年放送&配信開始予定のオリジナルアニメ。監督:渡辺信一郎(『 カウボーイビバップ 』)、キャラクターデザイン:林明美(『BANANA FIS H』)、アクション監修: チャド ・スタエルスキ(『ジョン・ウィック』)、制作:MAPPA(『 呪術廻戦 』『 チェンソーマン 』)、企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT(『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』)という、錚々たる製作陣による新作だ。舞台は西暦2052年の世界。スキナー博士が開発した 奇跡 の鎮痛薬「ハプナ」は、実は3年後に患者を死に至らしめる効果が秘められていた。30日以内に ワクチン を持つスキナーを探し出すため、脱獄の名人アクセルたち5人によるエージェントチーム「ラザロ」が結成される。

このたび、第1話「GOODBYE CRUEL WORLD」の先行カットとあらすじが公開された。スキナーの陰謀に対抗すべく集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」。彼らは、人類を救うことができるか……!?放送をお楽しみに。<第1話「GOODBYE CRUEL WORLD」>天才 科学 者スキナーの開発した 奇跡 の鎮痛剤「ハプナ」は、実は人類を滅ぼす薬だった。そして 刑務所 にいたアクセルのもとにハーシュと名乗る女性が現れ、自由と引き換えにスキナーを見つけて欲しいと告げる。だがアクセルは隙をついて脱獄、彼を捕まえるために派遣されたダグ、クリス、リーランド、エレイナの4人は、街中をパルクールで軽々と駆け抜けるアクセルを追い詰めていく…。(C) 2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved