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https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-02/oracle-tells-clients-of-second-recent-hack-log-in-data-stolen
Oracle tells clients of second recent hack, log-in data stolen, Bloomberg News reports | Reuters
https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/oracle-tells-clients-second-recent-hack-log-in-data-stolen-bloomberg-news-2025-04-02/
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