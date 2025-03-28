MTV VMAJ»²²Ã¥ì¥Ýー¥È¤ÇSixTONES¤ÎÀ¨¤µ¤ò¸ì¤ë¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥í¥¬ー¤ÎÆÁÎÏ»á¤¬¡¢ºÇ¿·Æ°²è¤ÇMTV VMMJ¡ÊMTV Video Music Awards Japan¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÆÁÎÏ»á¤ÏÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ëSixTONES¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥º¡Ë¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¹ë²Ú¤Ç¡¢¡Öaespa¤¬¥°¥íー¥Ð¥ëÉôÌç¤Ç4´§¤òÃ£À®¡×¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤â¼õ¾Þ¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌÌ¡¹¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
ÆÁÎÏ»á¤Ï¡¢ÆÃ¤ËSixTONES¤ÎÅÐ¾ì»þ¤Î´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤â¡ØÃÏ¶Á¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀä¶«¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Èー¥ó¥º¤Î½Ö´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Èà¤é¤ËÂç¤¤Ê»Ù»ý¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¿¼¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿ÆÁÎÏ»á¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤¬²°Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±«¤òµ¤¤Ë¤»¤ººÑ¤à¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¥°¥ëー¥×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â»Â¿·¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇÍ¥½¨¾Þ¤òÆÀ¤¿¥ß¥»¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÀÆ¤ËÎÐ¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤â¸«±þ¤¨½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¡¢3·î30Æü¤ËMTV¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¼õ¾Þ¼°¤Î»ëÄ°¤ò´«¤á¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÆÁÎÏ»á¤Ï¡¢ÆÃ¤ËSixTONES¤ÎÅÐ¾ì»þ¤Î´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤â¡ØÃÏ¶Á¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÀä¶«¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Èー¥ó¥º¤Î½Ö´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Èà¤é¤ËÂç¤¤Ê»Ù»ý¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¿¼¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿ÆÁÎÏ»á¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤¬²°Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±«¤òµ¤¤Ë¤»¤ººÑ¤à¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¥°¥ëー¥×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â»Â¿·¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇÍ¥½¨¾Þ¤òÆÀ¤¿¥ß¥»¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬°ìÀÆ¤ËÎÐ¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤â¸«±þ¤¨½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¡¢3·î30Æü¤ËMTV¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¼õ¾Þ¼°¤Î»ëÄ°¤ò´«¤á¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
ÆüËÜ¤Î¹¹ð¼ç¤¬XG¤äNumber_i¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÎ®¤ì¤ËÃíÌÜ
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤ÎÀ®¸ùÍ×°ø ¡Ö±Ç²è´Û¤È²»³Ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥æ¥Ëー¥¯¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡©±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥Àー¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¤Î°ÛÎã¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸½¾Ý
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÆüËÜ¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò±þ±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎSNS³èÍÑ¤ä¿ä¤·³è¤Î¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤´Â¸¤¸¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÀ§Èó¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¢£ÆÁÎÏ´ðÉ§¡¡note¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥Ö¥í¥¬¡¼¡£¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ä´ë¶È¤Î¡¢note¤äSNS³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£