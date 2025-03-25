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Remote detection of radioactive material using a short-pulse laser | Phys. Rev. Applied
Laser-based radiation detector allows testing from a safer distance
https://phys.org/news/2025-03-laser-based-detector-safer-distance.html
CO2 laser enables long-range detection of radioactive material - Physics World
https://physicsworld.com/a/co2-laser-enables-long-range-detection-of-radioactive-material/
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