トルコ ではレジェップ・タイイップ・ エルドアン 大統領による強権的な体制が築かれており、2025年3月には エルドアン 氏にとって最大の政敵であるイスタンブール市長のエクレム・イマモール氏が警察により拘束されました。これを受けて トルコ 国内では大規模な抗議活動が続いていますが、X(旧Twitter)ではこれらの抗議活動に関わった野党活動家のアカウントが停止されていると報じられました。Musk’s X suspends opposition accounts in Turkey amid civil unrest - POLITICO

Dün tweetler 6 milyon görüntülenmeyi aştığı için hesabıma yargı kararıyla engel getirildi. Bu hesabı yeni oluşturdum. Bu tweeti de yayarsanız çok mutlu olurum. Eylem alanlarından bilgiler atıyorum. https://t.co/xhcmmmQX2P— Ömer faruk aslan (@Omeraslanyedek) March 21, 2025

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve

-“Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 21, 2025

In response to legal process and to ensure Twitter remains available to the people of Turkey, we have taken action to restrict access to some content in Turkey today.— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 13, 2023

https://www.politico.eu/article/musks-x-suspends-opposition-accounts-turkey-protest-civil-unrest-erdogan-imamoglu-istanbul-mayor/37 detained over provocative social media posts on Imamoglu case: Interior Minister - Türkiye Todayhttps://www.turkiyetoday.com/turkiye/37-detained-over-provocative-social-media-posts-on-imamoglu-case-interior-minister-133648/In Turkey, Critics of Erdogan See Democracy Eroding After Istanbul Mayor’s Detention - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2025/03/22/world/middleeast/turkey-erdogan-democracy-istanbul-mayor-detention.html トルコ では エルドアン 大統領が率いる公正発展党が政権を握っており、長らく盤石な体制を築いていましたが、近年は野党の共和人民党が大衆からの支持を受けて勢力を増しています。2024年3月の統一地方選挙では予想に反して共和人民党が勝利し、2002年以来すべての選挙で勝利してきた公正発展党にとって初の敗北となりました。 エルドアン 大統領にとって最大の政敵とみられているのが、 トルコ 最大の都市・イスタンブールの市長を務めるイマモール氏であり、2028年に予定されている大統領選挙でもイマモール氏が野党候補者となると見なされていました。これに対して トルコ 当局は、イマモール氏やその周辺に対する取り締まりを強化しており、2025年3月18日にはイスタンブール大学が「不正があった」としてイマモール氏の卒業および学位を取り消しました。 トルコ では大統領候補者に必要な資格として「大学の学位」を定めており、このままではイマモール氏が大統領候補となることはできません。イマモール氏らはこの決定に対し、法的な異議申し立てをする姿勢を見せていますが、司法に対する政治的圧力のため公平な決定が下されない可能性が高いとのこと。さらに3月19日、イマモール氏が汚職などの容疑で警察により拘束され、23日には裁判所が正式な判決を下す前に刑務所へ収監することを決定しました。これを受けて トルコ 全土で大規模な抗議活動が展開され、当局は300人以上を拘束しています。また、共和人民党は23日にイマモール氏が正式に次期大統領候補に選出されたと発表し、オズギュル・オゼル党首は「戦いは選挙で受けて立つ」と述べて選挙の早期実施を要求しています。 トルコ イスタンブール市長を逮捕 野党や支持者 反発強める | NHK | トルコ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250324/k10014758451000.htmlそんな中、Xでは共和人民党の活動家に関連するアカウントが続々と停止されていると、政治系メディアのPoliticoが報じました。抗議活動の多くが大学を中心に行われており、今回停止されたアカウントの多くは大学と関係のある活動家のものだそうです。これらのアカウントは抗議活動の情報を共有したり、抗議に参加したい学生に集合場所を伝えたりしていたとのこと。一部のアカウントは トルコ 国内でのみ停止されているようで、別の国で新たなアカウントを作成して活動を再開した人もいます。活動家のオメル・ファルク・アスラン氏は作った2つ目のXアカウントで、「昨日、私のツイートの閲覧数が600万回を超えたため、裁判所の命令により私のアカウントがブロックされました。そのため、このアカウントを作成しました。このツイートも拡散して頂けると嬉しいです。活動エリアからの情報を発信しています」と述べました。一方で トルコ のアリ・イェルリカヤ内相はXへの投稿で、これまでに憎悪を扇動する326個のソーシャルメディアアカウントが特定され、サイバー当局とセキュリティ当局の協調的な行動によって54人の容疑者が逮捕されたと報告しました。 トルコ ではソーシャルメディアとニュースサイトの管理を目的とした「偽情報法」が2022年に可決され、これによってオンライン上のコンテンツを取り締まる広大かつ曖昧な権限が政府に認められています。そのため、一連のアカウント停止や逮捕は合法な可能性が高いとのこと。Xが トルコ 国内のコンテンツへのアクセス制限を行ったのも今回が初ではなく、 エルドアン 氏が大統領再選を目指した2023年にも、一部のコンテンツへのアクセスが制限されました。