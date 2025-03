サーフィンの世界大会が行われ、オリンピック会場候補地になった愛知県田原市の太平洋ロングビーチ。道路沿いには背の高い椰子の木が並び、日本にいながらまるでウェストコーストの雰囲気が漂うこの海岸には、遠方から「波」を求めるサーファーがたくさん訪れます。

そんなロングビーチを一望できる高台に建つグランピングコテージが「VILLA YAHACHI GADEN(ヴィラ・ヤハチ・ガーデン)」です。「YAHACHI」の名前は、すぐ目の前にある小島「弥八島」に由来します。

コテージは「Sky(スカイ)」「Flower(フラワー)」「Forest(フォレスト)」「Ocean(オーシャン)」「Earth(アース)」の5つで、全棟オーシャンビューです。それぞれインテリアカラーが異なり、ホテルライクな洗練された空間になっています。

そのうちの2つ、女性に人気の「Flower」と、特別棟「Earth」の内部を紹介します。

コテージ「Flower」

ピンクをインテリアカラーにした「Flower」は、リビングダイニングキッチン、寝室2室、ホテル仕様オーシャンビューバスルーム、ウッドデッキ(家具付)を備えたコテージです。キッチンには、コンロ・レンジ/トースター・冷蔵庫・カプセルコーヒーマシン・食器などが揃っています。

ウッドデッキはアウトドアダイニングとして使え、プランによって、好きなものを持ち込んでBBQを楽しんだり、地元食材をメインとした食材を用意してもらい手軽にBBQを楽しんだりできます。

寝室は、シングルベッド2台が置かれた部屋が2つあり、家族でもグループにもぴったり。

バスルームはゆったりとした造りで、ピンク色のタイル張りのバスタブがおしゃれです。窓のロールスクリーンを上げれば、ロングビーチが見渡せます。

コテージ「Earth」

「Earth」は、Villa Yahachi Gardenの最南端に位置し、弥八島を眼前に臨む特別棟です。階段を下りた先にコテージが建っており、ほかの宿泊者は誰もここまで入ってきません。

海を最も間近に感じられ、開放感とプライベート感を味わえます。

リビングダイニングキッチン、寝室2室、ホテル仕様オーシャンビューバスルーム、ウッドデッキ(家具付)を備えたコテージです。

キッチンには、コンロ・レンジ/トースター・冷蔵庫・カプセルコーヒーマシン・食器などが揃っています。

リビングの窓からも海がよく見えます。壁に備え付けられているのはネット接続型の50インチテレビです。座り心地のよいソファで、映画を観たり、海を眺めたりして、ゆったりとくつろげます。

寝室は、シングルベッド2台が置かれた部屋が1つと、セミダブルベット1台が置かれたロフト付きの部屋が1室あります。ベッドはいずれも寝心地に定評のあるシモンズ社製です。

施設(カフェ、貸し切り露天風呂)

VILLA YAHACHI GARDENの管理棟1階には、暖炉のあるカフェスペースがあります。カフェとしての営業時間は10時から15時まで(宿泊者以外も利用可能)。朝食付きプランで泊まると、このカフェでビュッフェスタイルの朝食をいただけます。

また、管理棟2階は宿泊者専用のクラブラウンジです。15時30分から18時までがトワイライトティータイム、19時から21時までがカクテルタイムで、アルコールを含めたすべてのドリンクとオードブルは宿泊料に含まれるオールインクルーシブとなっています。(持ち出しは不可)

田原市では2020年に伊良湖温泉が湧出しており、その温泉を使った「伊良湖温泉貸し切り露天風呂」が館内に2タイプあります。宿泊者は、16時から21時45分の間に利用可能です(1回45分)。

利用時間枠は、チェックイン後の先着順となります。日没前なら、温泉に浸かりながら沈む夕日を眺める、至福の至福のひとときを過ごせることでしょう。

敷地内には宿泊者専用のランドリーを完備したトレーラーハウスがあり、マリンスポーツ後に洗濯をしたい人や連泊したい人も安心です。

自然の中で過ごす開放感とゆったりとしたプライベート空間を味わいたい人にぴったりのVILLA YAHACHI GARDEN。渥美半島におでかけの際は、ぜひ宿泊先の候補に加えてみてください。

名称:VILLA YAHACHI GARDEN(ヴィラ・ヤハチ・ガーデン)

所在地:愛知県田原市高松町弥八島50

アクセス:音羽蒲郡ICから車で60分、豊川ICから車で60分、三ケ日ICから車で70分

公式サイト:【公式】VILLA YAHACHI GARDEN

