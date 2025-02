【DLC「Lies of P: Overture」】2025年夏 配信予定

NEOWIZは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用ソウルライクアクション「Lies of P」において配信を予定している、開発中のダウンロードコンテンツ(DLC)に関する最新情報を公開した。DLCのタイトルは「Lies of P: Overture」で、リリースは2025年夏の予定。

「Lies of P: Overture」は、「Lies of P」の物語の序章“人形暴走事件「Puppet Frenzy」”の始まりにプレーヤーを引き戻し、「Lies of P」本編での運命的な出来事のきっかけの目撃者になることができる大ボリュームのDLC。

ソニー・インタラクティブエンタテインメントが展開する配信番組「State of Play」において、最新ゲームプレイトレーラーが紹介された。これまでにプレーヤーが目にしたことのない環境や新しいボスとの高難易度のバトル、そしてゾッとするような秘密を解き明かすミステリアスな水先案内動画となっている。

なお、Xbox、Steamでは、本日から「Lies of P: Overture」の予約受付が開始される。

