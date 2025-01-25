¤´ÈÓ²ñ·çÀÊ¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½ÄÉÊü¤Î¥¨¥é¥ó¥¬ ¡Ö¥È¥Þ¥½¥ó´ÆÆÄ¤È¤Î¸Ä¿ÍÅªÌäÂê¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç3°Ì¤ÈÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢22ºÐ¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥é¥ó¥¬¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤¿²÷Â®¥¦¥£¥ó¥¬¡¼¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë19ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤Ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤Î¥è¥ó¡á¥À¡¼¥ë¡¦¥È¥Þ¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥¨¥é¥ó¥¬¤ò¾·½¸¤»¤º¡£
¥¨¥é¥ó¥¬¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎÂåÉ½Àï2»î¹ç¤Ç1Ê¬¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¥Á¡¼¥à¹±Îã¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Þ¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÂÖÅÙ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤º¡¢Èà¤òÄÉÊü¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥é¥ó¥¬¤Ï¥È¥Þ¥½¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤º¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØViaplay¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¨¥é¥ó¥¬¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤È¥è¥ó¤È¤ÎÌäÂê¤À¡£º£¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¤Ë100%½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¡¢Èà¤é¤¬ËÍ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤È¥è¥ó¤È¤ÎÌäÂê¡£
¡ÊÂåÉ½Éüµ¢¤Ë¤Ï¡Ë¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤µ¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÉ½¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¾ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¡£¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤»¤º¤Ë¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä´»Ò¤òÊÝ¤Ã¤Æ¼¡¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×
´ÆÆÄ¤È¤Î¸Ä¿ÍÅªÌäÂê¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂåÉ½¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÂåÉ½´ÆÆÄ¤äÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤·¤¿7¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼
¥È¥Þ¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤Ï¡¢3·î¤È6·î¤Ë¿ÆÁ±»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢9·î¤«¤é¤ÏWÇÕÍ½Áª¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£