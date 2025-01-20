¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¾®ÀîÎÊÌé¡¢ÄÁ¥é¥Ã¥¡¼¥´¡¼¥ë¡ª¡ÖÁê¼ê¤ÎÂç¼ºÂÖ¡×¤È³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê
Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡£
19Æü¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ëÀï¤Ç¾®ÀîÎÊÌé¤¬º£µ¨2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
Á°È¾2Ê¬¡¢Áê¼êDF¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Ì£Êý¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤É¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¾®Àî¤Î¤â¤È¤Ë¡Ä¡£¾®Àî¤ÏÁê¼ê¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿·èÄêµ¡¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Ç¤â¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Î¡ËÂç¼ºÂÖ¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¾®Àî¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÄ¨¤é¤·¤á¤ë¡ª¡×¡ÖSTVV¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¤º¤Ë1-2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£16¥Á¡¼¥àÃæ14°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¥Á¥§¡¦¥Þ¥Ã¥º´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£µ¨¤ÎÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼ºË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤ÏÁê¼ê¤Ë¾¡ÅÀ3¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2¼ºÅÀÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»³ËÜÍý¿Î¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï10²óÃæ10²ó¤ÏÅ«¤ò¿á¤«¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¤Þ¤¿¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö°ÜÀÒ¤¹¤Ù¤¡×³¤³°ÆüËÜ¿Í5Ì¾
¤Ê¤ª¡¢28ºÐ¤Î¾®Àî¤Ï2021Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯°Ê¹ß¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£