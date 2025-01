アメリカは中国によるAI研究を軍事上の脅威と認識しており、中国への高性能半導体の輸出を厳しく制限しています。新たに、アメリカ商務省が中国企業14社を含む16社を「 エンティティリスト(取引規制対象リスト) 」に追加したことが明らかになりました。Commerce Strengthens Restrictions on Advanced Computing Semiconductors to Enhance Foundry Due Diligence and Prevent Diversion to PRC | Bureau of Industry and Security

https://www.bis.gov/press-release/commerce-strengthens-restrictions-advanced-computing-semiconductors-enhance-foundryFederal Register :: Public Inspection: Additions to the Entity Listhttps://www.federalregister.gov/public-inspection/2025-00480/additions-to-the-entity-listエンティティリストに登録された企業は、アメリカから高性能半導体を輸入することができなくなります。また、アメリカ政府は「アメリカ製の半導体製造装置」を使う外国企業に対しても中国企業への輸出制限を求めています。2024年10月には、台湾に拠点を置く世界最大の半導体製造受託企業「TSMC」で作られた半導体がエンティティリストに記載されている中国企業「Huawei」のAIチップに使われていることが発覚しました。続く調査の結果、Huaweiが中国企業「SOPHGO」を介してTSMC製半導体を入手していた可能性が浮上。このSOPHGOも今回の更新でエンティティリストに追加されています。「TSMCの半導体がHuaweiのAIチップに使われていた」という報道の直後にTSMCが中国企業「SOPHGO」への出荷を停止、SOPHGOが仲介して半導体を作らせていた可能性が浮上 - GIGAZINE新たにエンティティリストに追加された中国企業14社は以下の通り。・Chengdu Suanze Technology Co., Ltd.,・Fujian Sophon Technology Co., Ltd.,・Fujian Suanxin Technology Co., Ltd.,・Jiangsu Suanxin Technology Co., Ltd.,・Qingdao Sophgo Technology Co., Ltd.,・Quliang Electronics Co., Ltd.,・Shanghai Suanhu Technology Co., Ltd.,・Sophgo Technologies Ltd.,・Sophon Technology (Beijing) Co., Ltd.,・Suanli (Fujian) Technology Co., Ltd.,・Tianjin Shunhua Technology Co., Ltd.,・Wuhan Suanneng Technology Co., Ltd.,・Wuxi Suanneng Technology Co., Ltd.,・Xiamen Sophgo Technologies Limited.加えて、シンガポールに拠点を置く以下の2社もエンティティリストに追加されています。・Sophgo Technologies Pte. Ltd., and・PowerAir Pte. Ltd.エンティティリストの全体は以下のリンク先で確認できます。eCFR :: Supplement No. 4 to Part 744, Title 15 -- Entity Listhttps://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/appendix-Supplement No. 4 to Part 744なお、中国では正式な販売店を介した高性能半導体の入手が困難となっていますが、第三者を介して中国国内に高性能半導体を持ち込むブローカーが数多く活動しており、依然として高性能半導体を入手可能な状態が続いています。中国のブローカーがアメリカの規制を回避してAI研究用チップを中国に持ち込む方法 - GIGAZINE