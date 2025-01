仮想通貨の取引記録(トランザクション)を複数ユーザー間で混ぜ合わせて所有者の匿名性を高める「仮想通貨ミキシングサービス」を提供したとして、アメリカ・ジョージア州北部地区の裁判所が3人のロシア人を起訴しました。Office of Public Affairs | Operators of Cryptocurrency Mixers Charged with Money Laundering | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/operators-cryptocurrency-mixers-charged-money-launderingUS government charges operators of crypto mixing service used by North Korea and ransomware gangs | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/10/us-government-charges-operators-of-crypto-mixing-service-used-by-north-korea-and-ransomware-gangs/起訴されたのはローマン・ヴィタリエヴィッチ・オスタペンコ容疑者とアレクサンダー・エフゲニエヴィッチ・オレイニク容疑者、アントン・ヴャクラヴォヴィッチ・タラソフ容疑者の3人です。タラソフ容疑者は依然として逃亡中ですが、他の2人はオランダ、フィンランド、アメリカの合同捜査で身柄を拘束されているとのことです。起訴状によると、容疑者らは仮想通貨のミキシングサービスを提供するウェブサイト「Blender.io」と「Sinbad.io」の運営に関与し、犯罪者らの資金洗浄を手助けした疑いが持たれているとのこと。Blender.ioは2018年から2022年まで運営されていたサイトで、ログを残さない「No Logs Policy」を掲げていたのが特徴です。このサイトはインターネットを通じて一般に利用可能であり、仮想通貨の窃盗、ランサムウェア攻撃、その他の犯罪から得た資金を隠す目的で、犯罪者に利用されていました。2022年5月6日、アメリカの財務省外国資産管理局(OFAC)は、北朝鮮が仮想通貨の資金洗浄に使用していることを理由にBlender.ioを閉鎖したと発表しました。Blender.ioの閉鎖から数カ月もたたないうちに同じサービスを提供するSinbad.ioが現れましたが、2023年11月27日にOFACの主導で閉鎖されています。一連の事件の重要容疑者として逮捕・起訴された3人のうち、オスタペンコ容疑者はマネーロンダリング共謀罪1件と無許可送金業営業罪2件で、オレイニク容疑者とタラソフ容疑者はマネーロンダリング共謀罪1件と無許可送金業営業罪1件で起訴されています。有罪判決を受けた場合、両容疑者はそれぞれマネーロンダリング共謀罪で最高20年、無許可送金業営業罪で最高5年の禁錮刑に処される可能性があります。FBIアトランタ支局のショーン・バーク特別捜査官代理は、「私たちは、国際的なパートナーの協力を得て、Sinbad.ioの解体に成功しました。しかし、この成功に満足することなく、ついにSinbad.ioの開発に関与した人物を特定し、その責任を追及します。今回の起訴は国際協力の力を証明するものです」と述べました。