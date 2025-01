アメリカのラスベガスで開催されている世界最大級の家電見本市「CES 2025」において、AMDが「Ryzen AI Max」など新たなプロセッサの発表を行いました。AMD at CES 2025 - YouTubeAMD Announces Expanded Consumer and Commercial AI PC Portfolio at CES :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1232/amd-announces-expanded-consumer-and-commercial-ai-pc◆「AMD Ryzen AI Max」および「AMD Ryzen AI Max PRO」プロセッサが登場AMDのモバイル向け最上位プロセッサシリーズとして「AMD Ryzen AI Max」が登場しました。同時に企業向けのセキュリティや管理ツールに対応した「AMD Ryzen AI Max PRO」シリーズも登場しています。スペック一覧はこんな感じ。最上位モデルの「AMD Ryzen AI Max+ 395」には16個のZen 5コアのほか、毎秒50兆回の演算が可能なニューラルプロセッシングユニット(NPU)や40個のグラフィックスコアが搭載されています。ModelCores /ThreadsBoost2 / BaseFrequencyTotalCacheGraphics ModelAMDcTDPNPUTOPSGraphicsCoresAMD Ryzen AI Max+ 39516C/32TUp to 5.1 /3.0 GHz80MBAMD Radeon 8060S Graphics45-120W5040AMD Ryzen AI Max 39012C/24TUp to 5.0 / 3.2 GHz76MBAMD Radeon 8050S Graphics45-120W5032AMD Ryzen AI Max 3858C/16TUp to 5.0 / 3.6 GHz40MBAMD Radeon 8050S Graphics45-120W5032AMD Ryzen AI Max+ PRO 39516C/32TUp to 5.1 / 3.0 GHz80MBAMD Radeon 8060S Graphics45-120W5040AMD Ryzen AI Max PRO 39012C/24TUp to 5.0 / 3.2 GHz76MBAMD Radeon 8050S Graphics45-120W5032AMD Ryzen AI Max PRO 3858C/16TUp to 5.0 / 3.6 GHz40MBAMD Radeon 8050S Graphics45-120W5032AMD Ryzen AI Max PRO 3806C/12TUp to 4.9 / 3.6 GHz22MBAMD Radeon 8040S Graphics45-120W5016最大128GBのメモリおよび最大96GBのグラフィックス用メモリに対応しており、ノートPCでワークステーションレベルのパフォーマンスを実現するとのこと。2024年9月に発表されたIntelの最上位モデル「Core Ultra 9 288V」と「AMD Ryzen AI Max+ 395」との比較はこんな感じ。AMD Ryzen AI Max+ 395は3Dレンダリングを平均2.6倍高速に行えます。また、グラフィックパフォーマンスでもAMD Ryzen AI Max+ 395が上回っています。MacBook M4 Proと比べても多くのベンチマークで上回っていることが分かります。NVIDIAのGeForce RTX 4090 24GBに比べ、最大2.2倍の速度で推論を行う事に成功したとのこと。AMD Ryzen AI Maxシリーズのプロセッサが搭載されたPCは2025年第1四半期に登場する予定となっています。◆「AMD Ryzen AI 300」シリーズに新プロセッサが登場ノートPC向けのAMD Ryzen AI 300シリーズプロセッサファミリーに「AMD Ryzen AI 7」「AMD Ryzen AI 5」という2つの新たな製品の追加が発表されました。2024年6月に今回と同じZen 5アーキテクチャを採用した「AMD Ryzen AI 9」が登場しており、今回登場した「AMD Ryzen AI 7」と「AMD Ryzen AI 5」は下位バージョンとなります。AMDがZen 5アーキテクチャ採用のノートPC向けプロセッサ「Ryzen AI 300」とデスクトップPC向けプロセッサ「Ryzen 9000」を発表 - GIGAZINE「AMD Ryzen AI 300」シリーズの「AMD Ryzen AI 9」が最大12コアだったのに対し、「AMD Ryzen AI 7」は8コア、「AMD Ryzen AI 5」は6コアとのこと。「AMD Ryzen AI 9と同じ信頼性の高いパフォーマンスとAI機能を全ての人に提供する」と述べられています。また、「AMD Ryzen AI 7」および「AMD Ryzen AI 5」でも企業向けのセキュリティと管理ツールを追加したPROシリーズが登場しました。ModelCores /ThreadsBoost5 / BaseFrequencyTotalCacheGraphics ModelAMDcTDPNPUTOPSAMD Ryzen AI 7 3508C/16TUp to 5.0 / 2.0 GHz24 MBAMD Radeon 860M Graphics15-54W50AMD Ryzen AI 5 3406C/12TUp to 4.8 / 2.0 GHz22 MBAMD Radeon 840M Graphics15-54W50AMD Ryzen AI 7 PRO 3508C/16TUp to 5.0 / 2.0 GHz24 MBAMD Radeon 860M Graphics15-54W50AMD Ryzen AI 5 PRO 3406C/12TUp to 4.8 / 2.0 GHz22 MBAMD Radeon 840M Graphics15-54W50今回発表された「AMD Ryzen AI 300」シリーズの「AMD Ryzen AI 7」および「AMD Ryzen AI 5」が搭載されたPCは2025年第1四半期より発売される見通しとのこと。◆「AMD Ryzen 200」および「Ryzen 200 PRO」「下層の製品にAI機能をもたらす」として、「Zen 4」アーキテクチャを採用したAMD Ryzen 200シリーズの製品が大量に発表されています。なお、新規に開発された製品ではなく、中身は2023年に発表されたAMD Ryzen 8040シリーズであり、今回はリブランドの模様です。ラインナップは以下の通り。一部のモデルにはニューラルプロセッシングユニットが搭載されており、最大16TOPSを達成しているものの、Copilot+の要件である45TOPSに届かないためモデル名にAIが付与されていません。ModelCores /ThreadsBoost6 / BaseFrequencyTotalCacheGraphics ModelAMDcTDPNPUTOPSAMD Ryzen 9 2708C/16TUp to 5.2 / 4.0 GHz24MBAMD Radeon 780M Graphics35-54W16AMD Ryzen 7 2608C/16TUp to 5.1 / 3.8 GHz24MBAMD Radeon 780M Graphics35-54W16AMD Ryzen 7 2508C/16TUp to 5.1 / 3.3 GHz24MBAMD Radeon 780M Graphics15-30W16AMD Ryzen 5 2406C/12TUp to 5.0 / 4.3 GHz22MBAMD Radeon 760M Graphics35-54W16AMD Ryzen 5 2306C/12TUp to 4.9 / 3.5 GHz22MBAMD Radeon 760M Graphics15-30W16AMD Ryzen 5 2206C/12TUp to 4.9 / 3.2 GHz22MBAMD Radeon 740M Graphics15-30WN/AAMD Ryzen 3 2104C/8TUp to 4.7 / 3.0 GHz12MBAMD Radeon 740M Graphics15-30WN/AAMD Ryzen 7 PRO 2508C/16TUp to 5.1 / 3.3 GHz24 MBAMD Radeon 780M graphics15-30W16AMD Ryzen 5 PRO 2306C/12TUp to 4.9 / 3.5 GHz22 MBAMD Radeon 760M graphics15-30W16AMD Ryzen 5 PRO 2206C/12TUp to 4.9 / 3.2 GHz22 MBAMD Radeon 740M graphics15-30WN/AAMD Ryzen 3 PRO 2104C/8TUp to 4.7 / 3 GHz12 MBAMD Radeon 740M graphics15-30WN/AAMD Ryzen 200シリーズ搭載のPCは2025年第2四半期以降に登場予定となっています。