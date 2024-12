セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 グランデぬいぐるみ “スカー”を紹介します!

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 グランデぬいぐるみ “スカー”

登場時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約38×70×30cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『ライオン・キング』に登場する、大人気のディズニーヴィランズ「スカー」

そんな「スカー」が、ボリューム満点な大きなぬいぐるみになって、セガプライズに登場です!

鋭い目つきや左目のキズ、黒いたてがみもしっかり表現。

約70センチもの大きさで、抱きまくらのように抱きしめられます。

たてがみやしっぽの先端はフサフサで、触り心地にも癒やされるぬいぐるみ。

お部屋に飾れば『ライオン・キング』の世界観が広がるような、存在感あるグッズです☆

大人気のディズニーヴィランズ「スカー」が、大きなぬいぐるみになって登場。

セガプライズの『ライオン・キング』 グランデぬいぐるみ “スカー”は、2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 存在感抜群なスカーのぬいぐるみ!セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』グッズ appeared first on Dtimes.