Stray KidsのI.Nが、ニューアルバム「合(HOP)」のソロ予告映像の最初の走者を務め、ギャップのある魅力でファンを魅了した。Stray Kidsは12月13日、新しい形式のアルバムSKZHOP HIPTAPE「合(HOP)」とタイトル曲「Walkin On Water」を発売する。これに先立って11月25日午後、公式YouTubeチャンネルを通じてソロ予告映像の最初の走者であるI.Nの「Stray Kids『合(HOP)』UNVEIL:TRACK“HALLUCINATION”(I.N)」を公開し、注目を集めた。

映像の中で彫刻家のI.Nは、おぼろげな夢を歩き回りながら、鮮明に思い出せない誰かを思い出し、彫刻しようと努力する。喪失感と苦悩を見せる繊細な感情表現が没入度を高め、深い感性と夢幻的な雰囲気が、I.Nの180度異なる魅力を見せてくれる。ワールドツアー「dominATE」のステージで、強烈な魅力で観衆を魅了したソロ曲「HALLUCINATION」を正式音源とフルバージョンで聴くことができ、Stray Kidsの個性を広げる。新譜にはタイトル曲「Walkin On Water」を含め、「Bounce Back」「U(Feat.TABLO)」「Walkin On Water(HIP Ver.)」と、新しいワールドツアーのソロステージで各メンバーが披露した「Railway(バンチャン)」、「Unfair(フィリックス)」、「HALLUCINATION(I.N)」、「Youth(リノ)」、「So Good(ヒョンジン)」、「ULTRA(チャンビン)」、「Hold my hand(ハン)」、「そうやって、ゆっくり、僕たち(スンミン)」まで、合計12曲が収録された。最近はグループ最大規模のワールドツアー「dominATE」のプラン第2弾を発表し、ラテンアメリカ、北米、ヨーロッパの20地域で“大型スタジアム単独公演開催”を知らせ、グローバル・スタジアム・アーティストとしての存在感をアピールした。さらに2025年2月2日(現地時間)、米ロサンゼルスで開催される「第67回グラミー賞」の「ベスト・コンピレーション・サウンドトラック・フォー・ビジュアル・メディア(Best Compilation Soundtrack For Visual Media)」部門に、Stray Kidsの「SLASH」が含まれた映画「デッドプール&ウルヴァリン」のサウンドトラックアルバムがノミネートされるなど、最高のグローバル活動を続けている。Stray Kidsだけの新しいジャンル(new genre)を提示するアルバムSKZHOP HIPTAPE「合(HOP)」とタイトル曲「Walkin On Water」は、12月13日の午後2時(米東部時間基準0時)に正式発売される。