吉田記念テニス研修センターは、2024年11月29日(金)〜12月1日(日)に「第34回三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ」を開催します。

吉田記念テニス研修センター「第34回三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ」

吉田記念テニス研修センターは、2024年11月29日(金)〜12月1日(日)に「第34回三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ」を開催。

日本ランキング上位選手を選抜して行われる本大会。

2024年も世界で活躍する注目選手たちが参加し、白熱した試合が繰り広げられることが期待されます。

注目の選手は、世界ランキング2位の上地結衣選手です。

また、2024年初出場となる高室侑舞選手にもぜひご注目ください。

2024年の全米オープンテニス車いす女子ジュニアで優勝した、次世代を担う期待の若手選手です。

さらに、日本代表として活躍した荒井大輔選手や高室冴綺選手をはじめ、実力派選手たちが顔を揃える豪華な大会となります。

【スペシャルエキシビションに国枝慎吾さんが登場!】

大会最終日の12月1日(日)には、決勝戦前の特別企画として『ニューミックステニス』エキシビションを開催します。

健常者と車いすテニス選手がペアを組み、異色のダブルスマッチを繰り広げます。

さらに、車いすテニス界のレジェンドである国枝慎吾さんがスペシャルゲストとして参加予定。

試合観戦だけでなく、テニスの新たな魅力を発見できるエキシビションです。

ぜひ会場にお越しいただき、迫力あるプレーや感動の瞬間を楽しめます!

<大会スケジュール>

□11月29日(金)

10:30〜 シングルス1R(男子・女子・クァード)/ダブルス1R(男子・女子)

□11月30日(土)

10:30〜 シングルス準決勝(男子・女子)/ダブルス決勝(男子・女子・クァード)

□12月1日(日)

10:00〜 エキシビション・ニューミックステニス

11:00〜 シングルス決勝(男子・女子・クァード)

<大会参加選手>

□男子シングルス

荒井大輔/藤本佳伸/川合雄大/菅野浩二/齋田悟司/城智哉/餌取陽太/清水克起

□女子シングルス

上地結衣/高室冴綺/高室侑舞/岡野莉央/深山知美/須田恵美/松岡星空/浅野由佳理

□クァードシングルス

諸石光照/池田拓也/宇佐美慧/當間寛

齋田悟司選手が巡る柏の街

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 上地結衣参加!吉田記念テニス研修センター「第34回三井不動産全日本選抜車いすテニスマスターズ」 appeared first on Dtimes.