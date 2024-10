AEDを副賞として贈呈！日本ライフライン『ジャビットカップチャンピオン大会2024』支援

日本ライフラインは、不整脈治療領域での43年にわたる経験を活かし、一般の方が簡単かつ安全に使用できるAEDの開発・販売をしています。

同社は、2024年8月7日(水)から9月15日(日)に開催された読売巨人軍主催の学童軟式野球大会『ジャビットカップチャンピオン大会2024』に協賛し、優勝チームである深川ジャイアンツ(東京都江東区)に同社製AEDを副賞として贈呈しました。

日本ライフライン『ジャビットカップチャンピオン大会2024』支援

取締役経営管理統括部長 江川 毅芳より深川ジャイアンツ監督に対してAED目録贈呈

※写真提供:読売巨人軍

ジャビットカップ | 読売ジャイアンツ(巨人軍)公式サイトより

https://www.giants.jp/news/24502/

2024年8月7日、東京ドームでの開会式から開幕しました『ジャビットカップチャンピオン大会2024』は、53試合の熱戦が繰り広げられ、8月15日無事に閉幕しました。

