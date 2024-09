ドキュメンタリー動画公開！柏村早織里「NY公募展2024春」準優秀賞

EVO-LABがサポートを行っている現代アーティスト、柏村早織里がコンテストで受賞し、ニューヨークに進出しました。

そのドキュメンタリー短編動画がNYアートマガジンと、作家のYouTubeチャンネルから9月18日より公開中。

柏村早織里「NY公募展2024春」準優秀賞

■ドキュメンタリー動画の概要

名称 : 柏村早織里NY進出ドキュメンタリー動画

公開予定日: 2024年9月18日

公開場所 : アメリカのオンラインアートマガジンJapan Contemporaries

■公開動画について

美容とライフスタイルに関わる事業を展開する有限会社EVO-LAB。

本年6月に埼玉県さいたま市の美容室に隣接するスペースに、タイコーヒーのカフェTs, coffee daoをオープン。

Ts, coffee daoでは、アーティスト支援に取り組んでいます。

その一環として、クリエイターと組んでオリジナル商品の企画、販売を行っています。

今回、同社がサポートする現代美術アーティスト柏村早織里の絵画作品「Cyber Muse」がアートインキュベーション協会主催「NY公募展2024春」において準優秀賞を受賞。

その後、2024年7月16日(火)〜22日(月)の期間、ニューヨークのギャラリー(Tenri Cultural Institute)で展覧会「Japan Contemporaries Series 8, Juried Open Call, Stepping Into A World III」が開催され、受賞作品を出品しました。

さらに、2024年7月19日開催されたレセプションでパフォーマンスを発表。

海外でのパフォーマンスデビューにしてNYで活躍し、1999年にはヴェネツィア・ビエンナーレのオーストリア代表として参加した世界的なアーティスト、ライナー・ゲナルとパフォーマンスでコラボレーション。

好評を博し現地アートマガジンで特集記事が掲載。

上記の様子とパフォーマンスを中心とした映像が短編ドキュメンタリーとして公開されます。

撮影・監督・編集は、コロンビア大学で教鞭をとるNYのフォトジャーナリスト、ジェイク・プライス(Jake Price)氏で、タイトルは、「Saori Kashimura, Cyber Muse: Dancing in the Clouds」です。

■受賞作品について

「Cyber Muse」

近未来の女神をテーマにしています。

アンドロイドやサイボーグと共存する未来の人類。

そこで人間はどんな生活をし、何を夢見るのだろうか? 美の基準も変化し、神々の象徴も変わるに違いない。

現在を生きる私達の在り方が、やがて歴史となり神話となる時の流れを想いながら描きました。

サイバーな世界観ながら、技法は水彩画で描かれています。

■パフォーマンスについて

展覧会のキュレーションを手がけた、NY在住のアートキュレーター佐藤恭子氏のキャスティングキュレーションにより、NYで活躍する世界的アーティスト、ライナー・ゲナルとパフォーマンスでコラボレーションする機会を得ました。

柏村早織里が自身の絵画作品の世界をダンスで表現する「Dance for Cyber Muse」にライナーが身体表現で参加。

使用楽曲は、神職でジュエリーデザイナーのTEGAMI(KENTARO)制作による近未来的なオリジナルトラックになっています。

■柏村早織里プロフィール

現代美術アーティスト。

武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒業。

神話や歴史から着想を得た、物語性のある世界を美しい色彩で表現。

2011年頃からデジタルとアナログのミクストメディアの手法で作家活動を展開。

コロナ禍を経て、本年2024年からは、手描きの水彩画で(近未来の女神)のシリーズに取り組む。

国内はもとより、海外開催のアートフェア、ギャラリー展示に数多く参加。

独自性と技術力の高さが評価され、受賞入選多数。

また、企業コラボも得意とし、タツノコプロ、ベディブープ、Postp Pet 等人気キャラクターとのコラボアート制作(MDP GALLERY 企画)も行い、表現の幅を広げています。

先月8月末には、マルイ新宿本館で開催された、BEAUTY STAND PLUSのビューティーウェルネスイベント「BSP for SBW」にて作品展示も行っています。

