愛知県名古屋市の「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」の1階にある「THE LOUNGE」では、北欧フィンランド発祥の世界的なキャラクター「ムーミン」とコラボレーションしたアフタヌーンティーを開催中です。(2024年9月1日より11月30日まで)

©Moomin Characters

アフタヌーンティーセットは、「オータムフェスティバル ムーミンと仲間たち」をテーマに、ムーミンや仲間たちが森の中で秋のご馳走を賑やかに囲むイメージに北欧のテイストを融合させたパティシエ特製のスイーツ6種とシェフ特製のセイボリー3種を楽しめます。

ドリンクは、ロサンゼルス発のオーガニックティーブランド「Art of Tea」のティーセレクションから好きな1種類を選べます。ラインアップはダージリン、アッサムゴールド、アールグレイ、ジャスミンパール、ホワイトマスカット、ホワイトココナッツクリーム、焼き栗の和紅茶、ハッピー、エジプシャンカモミールの9種類。

ティーセレクションのお茶は1人1ポットのみですが、コーヒー(ホット/アイス)、カフェラテ(ホット/アイス)、カプチーノ、ティー(ホット/アイス)は、種類変更・おかわり自由です。

ドリンクを選んで注文すると、木製ボックスに並べられたスイーツとプレートに載せられたセイボリー、ティーポットとカップが運ばれてきて、テーブルの上が一気に華やぎました。実際に食べた感想を交えて、一つひとつを紹介します。

(以下、アフタヌーンティーセットの写真はすべて2名分です)

真っ先に目を引いたのは、ムーミンの人気キャラクター「ニョロニョロ」をイメージしたコートヤード名古屋オリジナルのケーキ「ショコラキャラメルのシャルロット」。お目目とお手手がついていて、たまらないかわいさです。

洋酒香るほろ苦いチョコレートとキャラメルの2層仕立てのムースはなめらかな舌触りで、上には洋梨、いちじく、マスカットなど秋のフルーツが盛り付けられています。

ムーミンのパンケーキはふんわり軽い食感のスフレ生地。中に生クリームとジャムが挟んであり、ミックスベリーソースがかかっています。

リトルミイに見立てたイチゴとプチシューのタルトは、コロンとしたフォルムがかわいらしいです。頭の部分はシュークリームで、大粒の甘酸っぱいイチゴとクリームがよく合います。土台のタルトはサクサクの歯ざわりで、1つでいろいろな食感を楽しめるスイーツです。

スナフキンをあしらったピスタチオクッキーはかなり大きめサイズですが、薄焼きなのでぺろりと食べられます。ピスタチオを練り込んだクッキー生地と焼き込んだラズベリージャムの風味がよく合っていて、色の対比もきれいでした。

ブルーベリーと葡萄のグラスデザートには、スニフのシルエットのサクッと軽い食感のラングドシャが添えられています。

グラスデザートは、一番下の層がヨーグルトのムース、真ん中が葡萄のジュレ、上がカシスのクリームで、生のブルーベリーがトッピングされています。葡萄のジュレは果汁たっぷりでみずみずしく、中に大きな葡萄の実が1粒入っていて贅沢な気持ちになりました。

スコーンはやや大きめで、ふんわりとしたやわらかい食感です。チェリージャム、アプリコットジャム、クロテッドクリームを好みで付けていただきましょう。

シェフ特製セイボリーは、ムーミンゆかりの地である北欧の料理にインスパイアされた3品です。

ライ麦パンに、フロマージュブラン(チーズ)やエシャロットなどを混ぜ込んだセルベルドカニューと、ノルウェーサーモンのマリネをのせたオープンサンドウィッチ。ハーブが香るさっぱりとしたソースと脂ののったサーモンマリネがよく合います。

カレリア・ピーラッカ(カレリアパイ)は、フィンランドの国民食ともいわれている伝統的なお米のパイ料理です。香りのよいライ麦粉の生地で、ミルクで炊いたご飯(ミルク粥)を包んで焼き上げています。現地ではさまざまなトッピングをして食べられるそうですが、コートヤード名古屋では刻んだゆで卵をマヨネーズで合えたものが乗っていました。

茸のクリームスープはマッシュルームの旨みたっぷりの秋らしい味わいで、ムーミンや仲間たちが森の中で秋のご馳走を賑やかに囲むイメージにぴったりでした。

全体的に量がたっぷりで、食事を兼ねて楽しめる満足度の高いアフタヌーンティーセット。ムーミンとのコラボだけあってかわいらしく、北欧らしい世界観を楽しめるのはもちろん、スイーツもセイボリーも手が込んでいて目でも舌でも堪能できました。

嬉しいおまけとして、このアフタヌーンティーセットには、ムーミン×コートヤード名古屋のオリジナルギフト(光沢感のあるサラリとした上質素材のエコバッグ)がついています。

ムーミンと仲間たちがプリントされたオリジナルエコバッグはシワが目立たないため、たたまずクシャッと収納できる優れものです。(※オリジナルギフトは予告なく変更になる場合があります)

この記事で紹介したコートヤード・バイ・マリオット名古屋×ムーミンの限定アフタヌーンティーセットは2024年9月1日より11月30日までの期間限定で、利用には予約が必要です。なお、2部制で、1部は12:00〜14:00、2部は14:30〜16:30(2時間)となっています。

同期間はムーミンをテーマにしたケーキセットやランチブッフェも開催中です。ぜひコートヤード名古屋だけのムーミンと仲間たちのオリジナルスイーツを楽しんでみてください。

店名 コートヤード・バイ・マリオット名古屋 THE LOUNGE(1階)

住所 愛知県名古屋市中区栄1丁目17番6号

期間 2024年9月1日より11月30日まで

時間 1部 12:00〜14:00、2部 14:30〜16:30 ※2時間制

予約・問合せ 052-228-2217(レストラン直通)

詳細 THE LOUNGE / コートヤード・バイ・マリオット名古屋

