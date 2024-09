【Apple Event:It's Glowtime】9月10日2時~ 配信開始

Appleは9月10日、新型スマートフォン「iPhone 16」シリーズの日本価格を発表した。

通常モデルとなる「iPhone 16」は128GBモデルで124,800円からとなり、発表前の「iPhone 15」と同価格で販売される。また、「iPhone 16 Pro」は128GBモデルで159,800円、最高額となる「iPhone 16 Pro Max」はの1TBモデルは249,800円と、全てのモデルが「iPhone 15」シリーズから値上げなしで発売される。

【Apple Event - September 9】

