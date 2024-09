このほど、結婚式で愛犬に動画の撮影を任せたカップルのアイディアが話題を呼んでいる。愛犬の背中に小型カメラを取り付け、そのまま披露宴会場を自由に歩き回らせたのだ。撮影された動画には、参列者や飼い主の幸せそうな姿が犬視点で映っており、「なんて素敵なアイディアなの」と羨望の声が殺到した。動物専門ネットサイト『The Dodo』などが、動画の映像とともに詳細を伝えた。

今回、ユニークなアイディアを思い付いたのは、イギリス在住のエリー・ウッズさん(Ellie Woods)と、ジョージー・ウッズさん(Georgie Woods)だ。同性婚を決めた2人は、愛犬の“ボビー(Bobby)”が大きな役割を果たしてくれたと話す。エリーさんはジョージーさんと付き合い始め、家族に紹介するタイミングとなったとき、一番会わせたかったのはボビーだった。ボビーのことを家族同然に愛していたエリーさんは、両親だけでなく、ボビーがジョージーさんを気に入ってくれるか心配していた。そんなエリーさんの心配をよそに、ボビーはジョージーさんのことを気に入り、仲良くなったという。それから、エリーさんとジョージーさんの交際も上手く進み、晴れて婚約することになった。結婚式の準備を進めていた2人は、ボビーにも参加してほしいと考えていた。そこで、ボビーの背中に小型アクションカメラである「GoPro」を取り付け、会場を自由に歩き回らせて、ボビー視点の結婚式の様子を動画で撮影することにしたのだ。動画はボビーに任せ、写真撮影はイギリスでフォトグラファーとして活動する、サーシャ・リーさん(Sasha Lee)に依頼した。自身の仕事の傍らで、サーシャさんは会場で動画撮影に勤しむボビーの姿を動画で撮影し、TikTokでその様子をシェアした。その投稿には、背中に小さなカメラを携えたボビーが、参列者に撫でてもらったり、屋外で写真撮影中の人々のそばで尻尾を振っている様子が映っていた。この投稿が大きな話題を呼び、「ボビーが撮影した動画を見たい!」という声が殺到。これらの声を受け、サーシャさんはボビーが撮影した動画をアップロードした。そこには、ボビーの低い視点からの映像が映っており、共にウェディングドレスに身を包んだエリーさんとジョージーさんの幸せそうな姿や、バージンロードを歩く2人の後ろ姿、そんな2人を笑顔で祝う参列者たちの姿など、いくつもの美しい瞬間が撮影されていた。しかし、ボビーが撮影した動画はこれだけではなかった。ボビーは何度もトイレに入って中を確認したり、式場のスタッフエリアを訪れ、仕事中の人々をチェックする光景も映っていた。また、ボビーは会場のイスやテーブルに置かれた食べ物を見つけ、何回も盗み食べる“証拠動画”を自ら撮影していた。ボビーもしっかりと結婚式を楽しんだ様子が伝わるこの動画には、「食べ物をこっそり食べているのが可愛すぎる」「完璧な動画だよ」「なんだかウルっとしちゃった」「これをやるために、もう一回結婚式を挙げたい」「これは素晴らしいアイディアだ」など、絶賛する声が集まった。エリーさんは、「最高の瞬間を捉えていましたよ。とても自然で、異なる視点からの動画だったので興味深いものになりました。これ以上の幸せはありません」と、幸せいっぱいのコメントを残した。ちなみに昨年7月にはアメリカにて、タキシードを着たラマが結婚式に参列し、まるで“動物のマスクを被った人間”のような凛々しい姿を捉えた動画にも、絶賛の声が集まっていた。画像は『Sasha Lee Photography TikTok「honestly i bet his POV is so fun. 」「bestest boi Bobby, not only an ace videographer, but snack tester, toilet inspector & staff supervisor too」』『The Dodo「Couple Hires Dog To Film Their Wedding - And The Results Are Simply Perfect」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)