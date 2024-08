マクドナルドが展開する「McCafé by Barista」併設店舗と一部店舗のレギュラーメニューとして「トリプルチョコ&キャラメルスコーン」が仲間入り!

様々なチョコレートの食感と味わいが楽しめる、外はさっくり、中はしっとりでチョコ感たっぷりな、食べごたえにこだわった新作スイーツです☆

マクドナルド「トリプルチョコ&キャラメルスコーン」

価格:390円(税込)〜

発売日:2024年8月28日(水)〜

販売時間:店舗の営業時間に準ずる

(McCafé by Barista は9:00〜22:00 まで)

販売店舗:全国の“McCafé by Barista”併設マクドナルド店舗281店舗、一部マクドナルド店舗82店舗(計363店舗)

外はさっくり、中はしっとりでチョコ感たっぷりで食べごたえのある新作スイーツ「トリプルチョコ&キャラメルスコーン」が、新レギュラーメニューとして登場!

“McCafé by Barista”は、デザート感覚で楽しめるフラッペやスムージー、バリスタが一杯ずつ丁寧に淹れたエスプレッソを使ったドリンク、そしてドリンクとの相性も抜群のケーキやマカロンなどこだわりのスイーツが楽しめるお店です。

そのMcCafé by Barista併設店舗と一部の店舗でレギュラーメニューとして登場する「トリプルチョコ&キャラメルスコーン」は、様々なチョコレートの食感と味わいを楽しめる食べごたえにこだわったスコーンとなっています。

さっくり食感の生地には、チョコレートとアーモンドを練りこみ、さらにザクザク食感のダイスチョコとチョコソースをトッピング。

中には、キャラメルソースを入れ、しっとり焼き上げています。

生地に練りこまれたチョコレート、ダイスチョコ、チョコレートソースの3種のチョコレートのおいしさだけでなく、優しい甘さのキャラメルソースが感じられ、様々な食感と味わいが口いっぱいに広がります。

コーヒーとの相性も抜群のこだわりのスイーツは、自分へのご褒美だけでなく、友人や家族へのプチギフトにもおすすめです!

また、その他にもロールケーキやシフォンケーキなどもMcCafé by Barista 併設店舗と一部店舗の約360 店舗限定で味わえます。

チョコレートとキャラメルの甘みがコーヒーと相性のよい、新作スコーン!

「トリプルチョコ&キャラメルスコーン」は、McCafé by Barista(マックカフェ バイ バリスタ)併設店舗および一部店舗の合計約360店舗限定で、2024年8月28日(水)より新レギュラーメニューとして登場です。

※「トリプルチョコ&キャラメルスコーン」の販売に伴い、「チョコレートタルト」「マシュマロクリームタルト」は販売終了となります

