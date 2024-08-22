´ä¼ê¤¬YS²£ÉÍMFÆ»ËÜÂçÈô¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç´ä¼ê¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ï22Æü¡¢Y.S.C.C.²£ÉÍ¤è¤êMFÆ»ËÜÂçÈô(25)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö41¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÆ»ËÜ¤Ï¡¢ÀîºêF U-18¤ò·Ð¤Æ¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÅÏ¤ê¡¢SV¥Õ¥§¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Ï(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢)¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åµ¢¹ñ¤·¡¢YS²£ÉÍ¥»¥«¥ó¥É¤ò·Ð¤Æ¡¢23Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇJ3¥ê¡¼¥°11»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ»ËÜ¤Ï´ä¼ê²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç´ä¼ê¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£YS²£ÉÍ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë»ö¤ÏÀµÄ¾Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë°Ù¤Ë¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¥×¥í¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿YS¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¤ÎÉñÂæ¡¢¼«Ê¬¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿ÍÃ£¤Î»Ñ¤äÃÆËë¤Ê¤É¡¢»î¹ç¸å²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤¤¤¿»ö¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î»ÒÃ£±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«YS¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤·¤¿!°ìÇ¯È¾¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMFÆ»ËÜÂçÈô
(¤É¤¦¤â¤È¡¦¤Ò¤í¤È)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯12·î6Æü(25ºÐ)
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
173Ñ/63Ñ
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
¢£½Ð¾ìÎò
J3¥ê¡¼¥°:37»î¹ç2ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:1»î¹ç
¢£·ÐÎò
Æ£¤ÎÌÚSC-²£ÉÍ±ÉFC-ÀîºêF U-18-´ØÅì³Ø±¡Âç-SV¥Õ¥§¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Ï(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢)-YS²£ÉÍ¥»¥«¥ó¥É-YS²£ÉÍ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎÆ»ËÜ¤Ï¡¢ÀîºêF U-18¤ò·Ð¤Æ¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÅÏ¤ê¡¢SV¥Õ¥§¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Ï(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢)¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åµ¢¹ñ¤·¡¢YS²£ÉÍ¥»¥«¥ó¥É¤ò·Ð¤Æ¡¢23Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇJ3¥ê¡¼¥°11»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë»ö¤ÏÀµÄ¾Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë°Ù¤Ë¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¥×¥í¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿YS¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¤ÎÉñÂæ¡¢¼«Ê¬¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿ÍÃ£¤Î»Ñ¤äÃÆËë¤Ê¤É¡¢»î¹ç¸å²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤¤¤¿»ö¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î»ÒÃ£±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«YS¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤·¤¿!°ìÇ¯È¾¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMFÆ»ËÜÂçÈô
(¤É¤¦¤â¤È¡¦¤Ò¤í¤È)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯12·î6Æü(25ºÐ)
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
173Ñ/63Ñ
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
¢£½Ð¾ìÎò
J3¥ê¡¼¥°:37»î¹ç2ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:1»î¹ç
¢£·ÐÎò
Æ£¤ÎÌÚSC-²£ÉÍ±ÉFC-ÀîºêF U-18-´ØÅì³Ø±¡Âç-SV¥Õ¥§¥ë¥È¥Ð¥Ã¥Ï(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢)-YS²£ÉÍ¥»¥«¥ó¥É-YS²£ÉÍ