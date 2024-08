【お値段そのまま!!『たぶん』40%増量作戦 第3弾】8月20日より実施

ファミリーマートは、キャンペーン「お値段そのまま!!『たぶん』40%増量作戦」のサンドイッチの増量について“お詫び”を投稿している。

本キャンペーンは、同社で販売しているファミチキや弁当、サンドイッチ、菓子、飲料、アイスなど全12商品が、値段据え置きで“ほぼ”40%増量する内容となっている。なお商品については1週間4品ずつ週替わりで入れ替えを行なっており、8月20日からは最終週となる第3弾が展開している。

今回投稿された内容では、第3弾の対象となっている「テリヤキチキンとたまごのサンド」についての投稿。昨年まで具材の増量で対応していたが、具材がこぼれてしまったため、今回は思い切って丸々1個増量することにしており、40%以上の思い切った増量となっている。ユーザーには嬉しいお詫びと言えるのではないだろうか。

