meenoi¡¢½é¤ÎÍèÆü¸ø±é¤ò9·î15Æü¤Ë³«ºÅ¡ª¥Õ¥©¥È¥¿¥¤¥à¤ä¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ä¤­¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â

韓国のシンガーソングライターmeenoi(ミノイ)が、自身初の来日単独公演「2024 meenoi 1st Fan Concert in Tokyo」を開催する。今年7月にリリースしたフルアルバム「This is my life」で再び底力を見せつけた韓国シンガーソングライターmeenoiが、デビュー以来初めて、日本のファンとの出会いを予告した。初めての出会いによるときめきはもちろん、彼女の音楽を身近に感じられる公演として期待を集めている。なお、各種チケットはmahocastにて8月17日(土)正午12時から発売開始予定だ。

■公演概要

「2024 meenoi 1st Fan Concert in Tokyo」



【会場・日程】

HOLIDAY SHINJUKU

2024年9月15日 (土)

〈1部〉開演 15:00 / 開場 14:00

〈2部〉開演 19:00 / 開場 18:00



【チケット詳細】

Premiumチケット:¥14,000

一般チケット:¥8,500

(ドリンク代別途必須¥600)



【特典内容】

〈Premiumチケット〉(人数限定:50名)

1.優先入場

2.フォトタイム

(アーティストが壇上後、お客様ご自身のスマホで撮影)

3.ハイタッチ



※開場時間となりましたら整理番号順のご入場となります。時間に余裕を持ってご来場ください。お手持ちの整理番号が過ぎてご来場された場合は、呼び出しの時点でのご入場となりますので、予めご了承ください。

※特典の詳細に関しては別途ご案内致します。



【チケット販売先】

1部

2部



【販売日程】

クレジットカード:8月17日(土) 12:00 〜 9月14日(土) 23:59

コンビニ:8月17日(土) 12:00 〜 9月10日(火) 23:59

※当日販売あり(前売り販売分のチケットが完売した場合はございませんのでご了承ください)



お問い合わせ : mahocast

主催・企画 : GATCHI,mahocast / STONE.B



■関連サイト

mahocast公式HP