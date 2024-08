KARD¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖTell My Momma¡×¸Ä¿ÍMVÍ½¹ð±ÇÁü¤ò¸ø³«

KARDが、新曲のミュージックビデオをイタリア・ミラノでのオールロケで撮影した。彼らは9日と10日、公式YouTubeチャンネルに7thミニアルバム「Where To Now?(Part.1:Yellow Light)」のタイトル曲「Tell My Momma」の個人ミュージックビデオ予告映像を掲載した。公開された映像でKARDは、ミラノを背景に4人4色のストーリーを描いた。古風な芸術作品など、様々なオブジェたちが異国的な趣と調和して、見る人々に視覚的な楽しさを与える。

特に、今回のミュージックビデオはイタリア出身の監督をはじめ、現地の演出チームが制作に参加して、完成度を引き上げた。曲のメッセージを効果的に込めたクオリティの高い演出で、KARDの変身をさらに鮮明に盛り込んだ。新曲「Tell My Momma」の音源の一部も追加で公開された。軽快なシンセサウンドが引き立つムードスポイラーとは異なり、今回はイエローの特有の暖かい感性を溶かしたサウンドで、KARDがこれまで見せていない、“イエローカード”の一面を予告してカムバックへの期待感を高めた。「Where To Now?(Part.1:Yellow Light)」は、KARDが昨年5月に発売した「ICKY」以来、約1年3ヶ月ぶりに披露する新しいアルバムだ。彼らの新しい方向性を盛り込んだ様々なジャンルの7曲が収録された。今回のアルバムを通じて、デビュー後初の連作シリーズに挑戦するKARDは、年内にPart.2までリリースする予定だ。KARDの7thミニアルバム「Where To Now?(Part.1:Yellow Light)」は、13日午後6時に発売される。